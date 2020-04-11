Кадыров извинился за резкие слова о критиках в соцсетях

11 апреля 2020, 13:05

Глава Чечни признал, что не контролировал себя, когда на заседании оперативного штаба выругался в адрес противников соглашения о границе с Ингушетией. Он принес извинения старейшинам двух республик. Пользователи Instagram раскритиковали эмоциональное высказывание Кадырова.

Как сообщал "Кавказский узел", 9 апреля на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Рамзан Кадыров выразил негодование по поводу негативных комментариев в соцсетях и призвал их авторов покинуть страну. В частности, он грубо раскритиковал противников соглашения 2018 года об административной границе между Чечней и Ингушетией. "Те десять человек, которые пишут в интернетах, что мы не братья с чеченцами, пошли вы к [...]. От вас не зависят наши братские отношения. Чеченцы и ингуши всегда были и остаются братьями", - сказал Кадыров.

Рамзан Кадыров признался, что говорил на заседании оперативного штаба о проблеме чечено-ингушской границы, поддавшись эмоциям. "Я должен извиниться за свои слова. Не перед теми, кто пытается поссорить чеченцев и ингушей, а перед уважаемыми людьми - я неаккуратно выразился, когда говорил про недругов. Был на эмоциях, даже не знал, что у меня такое вырвалось. Узнал об этом позже из прессы, но это не оправдание. Приношу извинения перед уважаемыми старейшинами Чеченской республики и Республики Ингушетия. А также перед муфтием Чеченской республики, который находился в этот момент рядом. Я искренне извиняюсь именно за эти два слова", - процитировала Кадырова 10 апреля "Чечня Сегодня".

Вопрос о границе закрыт, подчеркнул глава Чечни. "Есть только недруги, которые играют на этом вопросе свою политику, пытаются заработать авторитет на заявлениях против чеченцев. Настоящий ингуш никогда не скажет плохого слова в адрес своего брата чеченца, как и чеченец в адрес настоящего ингуша", - сказал он.

Кадыров пояснил, что его уязвили комментаторы в соцсетях, назвавшие чеченскую помощь Ингушетии попыткой откупиться за пересмотр границ.

"Мы уже несколько дней как развернули огромную кампанию по поддержке нуждающихся слоев населения, и в ходе помощи, оказываемой Региональным общественным фондом, направили партию медицинских материалов врачам из соседней Ингушетии. Это полтысячи противочумных комбинезонов, девять тысяч масок, сто литров дезинфицирующих средств, антисептики, панорамные маски. Сделали это из сопереживания, в целях объединения усилий против угрозы коронавируса. Но как только новость появилась в соцсетях, начались комментарии, высказывания, и весь дружественный посыл был перевернут диванными комментаторами с ног на голову. Это они как раз-таки и вспомнили уже давно решенный вопрос с границей между двумя республиками, и некоторые из них даже пытались меня обвинить в том, что я откупаюсь масками за землю", - привело издание слова Рамзана Кадырова.

О ситуации с коронавирусом в разных регионах Кавказа говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Новости о распространении коронавируса "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Авторы четырех комментариев к этой публикации на сайте "Чечня Сегодня" поддержали Кадырова. "Только сильный и мудрый может осознать ошибки и извиниться. Рамзан молодец", - написал 10 апреля пользователь Александр.

"Он живой человек, и всякого рода эмоции ему не чужды", - высказалась _nightka_078_ под публикацией материала "Чечни Сегодня" в Instagram-паблике "Чечня онлайн" от 10 апреля. К 13.05 мск 11 апреля эта публикация собрала 105 "лайков" и пять комментариев. У паблика 38,2 тысячи подписчиков.

В Чечне действует практика принуждения к публичным извинениям, от которого не застрахованы ни политики, ни религиозные деятели, говорится в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Также "Кавказский узел" ведет "Хронику публичных извинений на Кавказе". За что публично извиняются жители Чечни и других регионов Северного Кавказа, можно прочитать в материалах рубрики "Кого Кавказ извиняться заставляет".

При этом в комментариях к другой публикации читатели паблика "Чечня онлайн" раскритиковали Кадырова за высказывание о противниках соглашения о границе. "Если тебе наплевать на их мнение, зачем комментировать?" - обратилась к Кадырову 10 апреля raiana4747, поскольку тот сказал, что безразличен к высказываниям критиков. Та же пользовательница соцсети указала, что муфтий Чечни Салах Межиев никак не отреагировал на ругательства Кадырова. "Почему карманный муфтий ничего не говорит про мат? Ведь грязная речь - это признак мунафика (притворного мусульманина. - Прим. "Кавказского узла")!" - написала raiana4747.

Резкие высказывания Кадырова прозвучали после его полемики с премьер-министром России, указал ____1999999999999. "При чем тут соседи? Место тебе указал Мишустин, вот и все. А то что, "я ради Путина", "я пехотинец [Путина]", "жизнь отдам" - это уже тысячу раз слышали, скучно", - заявил пользователь соцсети.

К 13.05 мск 11 апреля публикация видео выступления Кадырова на заседании оперативного штаба собрала 14,4 тысячи просмотров и 88 комментариев.

Напомним, что российский премьер-министр Михаил Мишустин 6 апреля сделал замечание главам регионов, которые своими решениями ввели запрет на выезд и въезд в регионы. Рамзан Кадыров отреагировал на критику, заявив, что относительно Чечни Мишустина ввели в заблуждение. Кадыров нарушил субординацию, слишком жестко ответив на критику российского премьера, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи и кавказоведы. Власти Чечни уже после критики со стороны Мишустина продолжили ужесточать пропускной режим на административной границе.

Ранее Рамзан Кадыров неоднократно угрожал своим оппонентам и критикам в соцсетях, которых он называет "кнопочными героями". Так, 4 ноября 2019 года он заявил, что следует "убивать, сажать и запугивать" авторов негативных материалов о республике и пользователей соцсетей, комментирующих эти материалы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда отказался давать оценку его угрозам. Нижегородское управление МВД, куда обратилась главред местного издания KozaPress Ирина Мурахтаева, не нашло нарушений в словах главы Чечни. Аналогичное заявление, направленное Правозащитным центром "Мемориал" и Московской Хельсинкской группой в Следственный комитет, осталось без ответа.