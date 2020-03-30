Человек в защитной одежде обрабатывает вагон метро от вируса. Армения, Ереван, март 2020 г. Фото: Vahram Baghdasaryan/Photolure via REUTERS

30 марта 2020, 13:58

Состояние 15 зараженных коронавирусом в Армении названо тяжелым

Один заболевший коронавирусом в Армении находится в крайне тяжелом состоянии, 14 - в тяжелом. Однако врачи прогнозируют положительную динамику, сообщил глава Минздрава.

Как писал "Кавказский узел", 28 марта число инфицированных коронавирусом в Армении достигло 407. При этом с 26 по 28 марта трое умерли. К 29 марта общее число инфицированных в стране составило 424, а сегодня - 482.

Власти Армении ввели ограничения на передвижение по улицам. Исключение делается только для тех, кто хочет пойти в аптеку или магазин, но при наличии соответствующего письменного объяснения, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Состояние 14 пациентов с коронавирусом врачи оценивают как тяжелое. Еще один заболевший находится в крайне тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщил сегодня министр здравоохранения Армении Арсен Торосян на внеочередном правительственном заседании, которое транслировалось в прямом эфире на Youtube-канале правительства.

Министр не исключил, что вскоре больному в крайне тяжелом состоянии отключат интубацию легких и переведут в категорию тяжелых больных. По его словам, еще двоих тяжелобольных переведут из отделения интенсивной терапии в больничную палату.

"Есть определенная мировая тенденция, согласно которой, больным интенсивной терапии в 50% случаях предписывают интубацию (введение трубки в трахею для обеспечения проходимости дыхательных путей). Из них вероятность летального исхода высокая. У нас сложно делать какие-либо прогнозы, потому что число тяжелобольных маленькое и каждый случай индивидуален. Есть на данный момент молодой пациент, который, скорее всего, пойдет на поправку и выздоровеет", - сказал министр, слова которого перевела корреспондент "Кавказского узла".

Арсен Торосян отметил, что из карантина выписали 250 человек. По его словам, статистика показывает, что коронавирус подтверждается у 10% помещенных на карантин.

"Болезнь у них, в большинстве своем, протекает асимптоматично. Если на карантине подтвердился коронавирус, человек продолжает еще неделю находиться в изоляции и, если по окончании срока повторный тест даст отрицательный результат, его выпишут домой", - пояснил глава Минздрава.

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций в связи с пандемией - в справке "Коронавирус. Горячие линии". О том, какое наказание за заражение коронавирусом предусмотрено в разных странах, можно узнать в справке "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

"Кавказский узел" шесть раз в сутки обновляет карту с указанием числа заболевших коронавирусом в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта содержит данные Роспотребнадзора и университета Джонса Хопкинса, она размещена на главной странице "Кавказского узла".

Новости о распространении вируса размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Тест Пашиняна на коронавирус оказался отрицательным", "Карантин в учебных заведениях Армении продлен в связи с коронавирусом", "Грузия объявила о закрытии границ с Арменией и Азербайджаном".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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