Школьный класс. Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach

13 марта 2020, 14:16

Карантин в учебных заведениях Армении продлен в связи с коронавирусом

Занятия в учебных заведениях и дошкольных организациях Армении приостановлены до 23 марта после выявления новых случаев заражения коронавирусом.

Как писал "Кавказский узел", 11 марта в Армении выявили три новых случая заражения коронавирусом, общее число инфицированных составило четыре. Глава Минздрава Армении Арсен Торосян сообщил, что у одного из пациентов развилась односторонняя пневмония. Пользователи Facebook раскритиковали власти за то, что все прибывшие из Италии граждане сразу не изолируются, и призвали закрыть границу. На 12 марта число зараженных достигло шести.

Эпидемия коронавируса началась в Китае в конце декабря минувшего года. Неблагоприятная ситуация с распространением вируса сложилась, в частности, в Иране. О том, что собой представляет новый вирус, как он распространяется на Кавказе и какие меры профилактики необходимы, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

После того, как число зараженных коронавирусом в Армении выросло, власти приняли решение продлить карантин в учебных заведениях страны до 23 марта.

"Мы приняли решение во всех учебных заведениях приостановить учебный процесс до 23 марта. В случае необходимости, продлим этот срок", - заявил сегодня в прямом эфире на своей странице в Facebook премьер-министр Армении Никол Пашинян, слова которого перевела корреспондент "Кавказского узла".

Он напомнил о последних случаях заражения, сказав, что вирусом заразились три человека из одной семьи. При этом, по его словам, одна из заразившихся - жительница города Эчмиадзин - вернулась из Италии и скрыла то, что у нее была высокая температура. Дома она проходила лечение, но при этом, будучи еще больной, отправилась на церемонию венчания родственника, рассказал премьер.

"Она (заболевшая) посещает парикмахера, ювелира и идет на венчание, в котором принимают участие множество людей", - рассказал Пашинян, добавив, что это привело к "критической ситуации".

По его словам, заразились двоюродный брат и муж женщины, а участники мероприятия, парикмахер и ювелир изолированы. Пашинян призвал граждан быть ответственными, не скрывать симптомы заболевания и отказаться на время от массовых мероприятий. "Комиссия по предотвращению вспышки коронавируса работает в стране в оперативном режиме и следит за ситуацией беспрерывно, однако гражданская осознанность также очень важна", - подчеркнул он.

Глава Комитета гражданской авиации Армении Татевик Ревазян сообщила, что авиасообщение с Италией приостановлено. При этом в посольстве Армении в Италии составляются списки сограждан, нуждающихся в экстренном возвращении на родину, эти люди смогут вылететь 15 марта спецрейсом, сказала Ревазян сегодня в ходе брифинга, который транслировался в прямом эфире "Радио Азатутюн".

"Все прилетевшие из Италии уже в аэропорту будут изолированы от других пассажиров. Будет сделано все для того, чтобы снизить риски заражения вирусом", - отметила Ревазян.

Новости о распространении коронавируса собираются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Число пациентов с подозрением на коронавирус выросло в Чечне до семи", "Бизнес Грузии массово терпит убытки из-за коронавируса", "Библиотеки и музеи закрыты в Азербайджане".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

13 марта 2020, 15:43

13 марта 2020, 15:15

  • Грузинские врачи сообщили об осложнениях у заболевших коронавирусом

    У семи пациентов Тбилисской больницы подтверждены серьезные последствия коронавируса – пневмония, состояние здоровья одного из них оценивается как тяжелое. Власти Грузии перевели работу госструктур в дистанционный режим, а крупные банки объявили об отсрочке выплат по кредитам.

13 марта 2020, 14:06

13 марта 2020, 13:58

  • Суд обязал застройщика снести шестиэтажку в Махачкале

    Застройщик построил шестиэтажный дом в Махачкале, получив разрешение лишь на пять этажей, и суд по требованию прокуратуры обязал его снести объект. При этом документы на строительство пятиэтажки мэрия выдала необоснованно, заявила прокуратура.

13 марта 2020, 13:50

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи