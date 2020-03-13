Карантин в учебных заведениях Армении продлен в связи с коронавирусом

13 марта 2020, 14:16

Занятия в учебных заведениях и дошкольных организациях Армении приостановлены до 23 марта после выявления новых случаев заражения коронавирусом.

Как писал "Кавказский узел", 11 марта в Армении выявили три новых случая заражения коронавирусом, общее число инфицированных составило четыре. Глава Минздрава Армении Арсен Торосян сообщил, что у одного из пациентов развилась односторонняя пневмония. Пользователи Facebook раскритиковали власти за то, что все прибывшие из Италии граждане сразу не изолируются, и призвали закрыть границу. На 12 марта число зараженных достигло шести.

Эпидемия коронавируса началась в Китае в конце декабря минувшего года. Неблагоприятная ситуация с распространением вируса сложилась, в частности, в Иране. О том, что собой представляет новый вирус, как он распространяется на Кавказе и какие меры профилактики необходимы, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

После того, как число зараженных коронавирусом в Армении выросло, власти приняли решение продлить карантин в учебных заведениях страны до 23 марта.

"Мы приняли решение во всех учебных заведениях приостановить учебный процесс до 23 марта. В случае необходимости, продлим этот срок", - заявил сегодня в прямом эфире на своей странице в Facebook премьер-министр Армении Никол Пашинян, слова которого перевела корреспондент "Кавказского узла".

Он напомнил о последних случаях заражения, сказав, что вирусом заразились три человека из одной семьи. При этом, по его словам, одна из заразившихся - жительница города Эчмиадзин - вернулась из Италии и скрыла то, что у нее была высокая температура. Дома она проходила лечение, но при этом, будучи еще больной, отправилась на церемонию венчания родственника, рассказал премьер.

"Она (заболевшая) посещает парикмахера, ювелира и идет на венчание, в котором принимают участие множество людей", - рассказал Пашинян, добавив, что это привело к "критической ситуации".

По его словам, заразились двоюродный брат и муж женщины, а участники мероприятия, парикмахер и ювелир изолированы. Пашинян призвал граждан быть ответственными, не скрывать симптомы заболевания и отказаться на время от массовых мероприятий. "Комиссия по предотвращению вспышки коронавируса работает в стране в оперативном режиме и следит за ситуацией беспрерывно, однако гражданская осознанность также очень важна", - подчеркнул он.

Глава Комитета гражданской авиации Армении Татевик Ревазян сообщила, что авиасообщение с Италией приостановлено. При этом в посольстве Армении в Италии составляются списки сограждан, нуждающихся в экстренном возвращении на родину, эти люди смогут вылететь 15 марта спецрейсом, сказала Ревазян сегодня в ходе брифинга, который транслировался в прямом эфире "Радио Азатутюн".

"Все прилетевшие из Италии уже в аэропорту будут изолированы от других пассажиров. Будет сделано все для того, чтобы снизить риски заражения вирусом", - отметила Ревазян.

Новости о распространении коронавируса собираются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".