Число зараженных коронавирусом в Армении достигло шести

12 марта 2020, 21:10

Еще два случая заражения коронавирусом зарегистрированы в Армении, 57 человек помещены в карантин. С 13 марта в стране будут закрыты все учебные заведения, сообщил премьер-министр Никол Пашинян.

Как писал "Кавказский узел", 11 марта в Армении выявили три новых случая заражения коронавирусом, общее число инфицированных составило четыре. Глава Минздрава Армении Арсен Торосян сообщил, что у одного из пациентов развилась односторонняя пневмония. Пользователи Facebook раскритиковали власти за то, что все прибывшие из Италии граждане сразу не изолируются, и призвали закрыть границу.

На 12 марта в мире зарегистрировано 129 705 случаев заражения коронавирусом. 4 772 человека умерли, 68869 человек выздоровели, говорится на сайте COVID 19. Случаи заражения коронавирусом зафиксированы в 118 странах мира, отмечается на сайте ВОЗ.

Два человека, у которых сегодня выявлен коронавирус, - родственники зараженных ранее. Один из них - супруг госпитализированной накануне с пневмонией женщины, второй - ее двоюродный брат, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян в прямом эфире на своей странице в Facebook.

"Беспокойство вызывает тот факт, что все они жители Эчмиадзина и были в тесном контакте", - сказал премьер, сообщение которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Пашинян отметил, что прерывает свой отпуск, в который он ушел для участия в агиткампании по референдуму 5 апреля, и вызывает экстренное совещание для оценки ситуации. "13 марта будут закрыты все учебные учреждения - детсады, школы и вузы. Также отменяется запланированная на завтра агиткампания", - заявил Пашинян.

В тот же день намечено совещание комиссии по предотвращению коронавируса, которая обсудит сложившуюся ситуацию и "примет окончательные решения", добавил глава правительства.

В карантин с 11 марта помещены 57 человек, с которыми контактировали инфицированные, проинформировали сегодня представители Минздрава.

"Это круг общения с тремя пациентами, у которых вчера выявили коронавирус", - написал на своей странице в Facebook глава министерства здравоохранения Армении Арсен Торосян.

По его словам, у одного из пациентов оказался очень широкий круг контактов. Среди них и продавец магазина, и соседи, и участники мероприятий или сотрудники различных учреждений. Гражданин Италии, инфицированный коронавирусом, контактировал с шестью семьями, которые живут с ним в одном доме, пишет со ссылкой на Торосяна "Новости-Армения".

Трое пациентов, у которых подтвердилось наличие коронавируса, приехали в Армению из Италии в разные дни, на разных авиарейсах. Один из них прилетел три дня назад, двое других - около 10 дней назад. По прибытию у них не было ни повышенной температуры, ни других симптомов заражения. Пассажиры, которые сидели по соседству с зараженными, изолированы, передает слова Торосяна News.am.

В Армении по сегодняшний день проведено 262 теста на коронавирус, из которых только четыре дали положительный результат, отметила сегодня на своей странице в Facebook пресс-секретарь Минздрава Армении Алина Никогосян.

Эпидемия коронавируса началась в Китае в конце декабря минувшего года. Неблагоприятная ситуация с распространением вируса сложилась, в частности, в Иране. О том, что собой представляет новый вирус, как он распространяется на Кавказе и какие меры профилактики необходимы, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Жители Армении, контактировавшие с инфицированными, размещаются на карантин либо дома, либо в цахкадзорской пятизвездочной гостинице Golden palace. 1 марта премьер-министр Армении опубликовал на своей странице в Facebook видео, в котором люди в специальных защитных костюмах разносят еду и напитки гражданам, помещенным на карантин в гостинице. "Исключается их (помещенных на карантин) общение с внешним миром. Безопасность персонала обеспечена", - сообщил Пашинян.



Новости о распространении коронавируса собираются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".