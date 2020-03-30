Число зараженных коронавирусом в Армении достигло 482

30 марта 2020, 13:03

Коронавирус подтвердился еще у 58 человек, и общее число инфицированных достигло 482.

Как писал "Кавказский узел", 28 марта число инфицированных коронавирусом в Армении достигло 407. При этом с 26 по 28 марта трое умерли. К 29 марта общее число инфицированных в стране составило 424.

Власти Армении ввели ограничения на передвижение по улицам. Исключение делается только для тех, кто хочет пойти в аптеку или магазин, но при наличии соответствующего письменного объяснения, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

По состоянию на 11.00 по местному времени (10.00 мск) коронавирус подтвердился еще у 58 человек, сообщил Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава Армении.

"Фактическое число пациентов - 449. 2216 тестов дали отрицательный результат на коронавирус", - сказано в сообщении центра, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

Коронавирус подтвердился у 25 из 58 ранее помещенных на карантин. 31 случай заражения подтвердился у контактировавших с инфицированным, круг контактов остальных двух выясняется, написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь Минздрава Армении Алина Никогосян.

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций в связи с пандемией - в справке "Коронавирус. Горячие линии". О том, какое наказание за заражение коронавирусом предусмотрено в разных странах, можно узнать в справке "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

"Кавказский узел" шесть раз в сутки обновляет карту с указанием числа заболевших коронавирусом в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта содержит данные Роспотребнадзора и университета Джонса Хопкинса, она размещена на главной странице "Кавказского узла".

Новости о распространении вируса размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".