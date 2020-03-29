Количество пациентов с коронавирусом выросло в Армении до 424

29 марта 2020, 13:45

За сутки коронавирусная инфекция подтвердилась еще у 17 жителей Армении, общее число больных достигло 424. Армянские авиадиспетчеры продлили самоизоляцию в аэропорту "Звартноц" из-за угрозы распространения вируса.

Как писал "Кавказский узел", 28 марта число инфицированных коронавирусом в Армении достигло 407. При этом с 26 по 28 марта умерли три пациента, зараженных коронавирусом.

Власти Армении ввели ограничения на передвижение по улицам. Исключение делается только для тех, кто хочет пойти в аптеку или магазин, но при наличии соответствующего письменного объяснения, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

По данным единой информационной платформы по борьбе с коронавирусом, за ночь число зараженных коронавирусом увеличилось в Армении на 17 человек. Таким образом, общее число инфицированных в стране составляет сегодня 424 человека, передал корреспондент "Кавказского узла".

По данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, отрицательным тест на коронавирус оказался у 2054 человек, уточняет сегодня "Sputnik Армения".

"Кавказский узел" шесть раз в сутки обновляет карту с указанием числа заболевших коронавирусом в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта содержит данные Роспотребнадзора и университета Джонса Хопкинса, она размещена на главной странице "Кавказского узла".

Сотрудники ЗАО "Армаэронавигация" решили продлить режим самоизоляции на специально охраняемой территории в аэропорту "Звартноц", сообщила пресс-служба Комитета гражданской авиации Армении.

При этом компания привлекла "запасные ресурсы для обеспечения авиационной деятельности". "В случае масштабных ограничений деятельности авиакомпаний обслуживание рейсом может осуществляться меньшими ресурсами", - цитирует сегодня сообщение комитета издание.

Напомним, 15 марта персонал "Армаэронавигации" был взят на двухнедельный карантин по месту работы после выявления коронавируса у одного из сотрудников. Работа компании продолжается "в полной мере и бесперебойно", заверил тогда вице-премьер Армении Тигран Авинян.

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций в связи с пандемией - в справке "Коронавирус. Горячие линии". О том, какое наказание за заражение коронавирусом предусмотрено в разных странах, можно узнать в справке "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении вируса размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".