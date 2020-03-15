15 марта 2020, 19:32
Армянские авиадиспетчеры взяты на карантин из-за коронавируса
Персонал "Армаэронавигации" взят на двухнедельный карантин по месту работы после выявления коронавируса у одного из сотрудников.
Как писал "Кавказский узел", в Армении подтверждены 23 случая заражения коронавирусом.
Решение о самоизоляции работников "Армаэронавигация" принято для обеспечения бесперебойного воздушного движения над территорией Армении, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель пресс-службы Комитета гражданской авиации.
По словам представителя ведомства, персонал компании помещен на карантин в административном здании на охраняемой территории аэропорта "Звартноц". "Личный состав компании продолжит работу, не выходя из административного здания. Персонал обеспечен всем необходимым для двухнедельной изоляции", - заявил сотрудник пресс-службы.
Вице-премьер Армении Тигран Авинян сообщил, что работа компании продолжается "в полной мере и бесперебойно". "Хочу выразить особую благодарность всем 75 сотрудникам компании "Армаэронавигация" за мужество, высокую гражданскую сознательность и ответственность", - написал Авинян сегодня на своей странице в Facebook.
Эпидемия коронавируса началась в Китае в конце декабря 2019 года. Что представляет собой новый вирус и как он распространяется на Кавказе, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Советы специалистов о том, как избежать заболевания, "Кавказский узел" собрал в справке "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в материале "Коронавирус. Горячие линии".
Около 20 сотрудников "Армаэронавигация", изолированные в админсздании, - это диспетчеры, которые управляют воздушным движением (транзит, взлет, посадка в аэропортах), остальные - инженерные работники, сообщил представитель компании "Кавказскому узлу". По его словам, в здание, где они работают, никто не может войти или покинуть его в период карантина.
В компании утверждают, что "все условия для самоизоляции работников, включая койки и еду, организованы".
Сотрудник "Армаэронавигация", у которого был выявлен коронавирус, находится среди других заболевших в инфекционной больнице в Ереване, добавил представитель компании.
Материалы о распространении коронавируса публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".
Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"