15 марта 2020, 19:32

Армянские авиадиспетчеры взяты на карантин из-за коронавируса

Персонал "Армаэронавигации" взят на двухнедельный карантин по месту работы после выявления коронавируса у одного из сотрудников.

Как писал "Кавказский узел", в Армении подтверждены 23 случая заражения коронавирусом.

Решение о самоизоляции работников "Армаэронавигация" принято для обеспечения бесперебойного воздушного движения над территорией Армении, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель пресс-службы Комитета гражданской авиации.

По словам представителя ведомства, персонал компании помещен на карантин в административном здании на охраняемой территории аэропорта "Звартноц". "Личный состав компании продолжит работу, не выходя из административного здания. Персонал обеспечен всем необходимым для двухнедельной изоляции", - заявил сотрудник пресс-службы.

Вице-премьер Армении Тигран Авинян сообщил, что работа компании продолжается "в полной мере и бесперебойно". "Хочу выразить особую благодарность всем 75 сотрудникам компании "Армаэронавигация" за мужество, высокую гражданскую сознательность и ответственность", - написал Авинян сегодня на своей странице в Facebook.

Эпидемия коронавируса началась в Китае в конце декабря 2019 года. Что представляет собой новый вирус и как он распространяется на Кавказе, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Советы специалистов о том, как избежать заболевания, "Кавказский узел" собрал в справке "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в материале "Коронавирус. Горячие линии".

Около 20 сотрудников "Армаэронавигация", изолированные в админсздании, - это диспетчеры, которые управляют воздушным движением (транзит, взлет, посадка в аэропортах), остальные - инженерные работники, сообщил представитель компании "Кавказскому узлу". По его словам, в здание, где они работают, никто не может войти или покинуть его в период карантина.

В компании утверждают, что "все условия для самоизоляции работников, включая койки и еду, организованы".

Сотрудник "Армаэронавигация", у которого был выявлен коронавирус, находится среди других заболевших в инфекционной больнице в Ереване, добавил представитель компании.

Материалы о распространении коронавируса публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Тест Пашиняна на коронавирус оказался отрицательным", "Грузия объявила о закрытии границ с Арменией и Азербайджаном", "Карантин в учебных заведениях Армении продлен в связи с коронавирусом". 

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

15 марта 2020, 18:40

15 марта 2020, 17:33

15 марта 2020, 17:03

15 марта 2020, 16:10

  • Ваагн Арутюнян задержан в Москве

    Бывший глава следственной группы по делу о беспорядках в Ереване 1-2 марта 2008 года Ваагн Арутюнян задержан в Москве. Армения инициирует процесс его экстрадиции.

15 марта 2020, 15:27

  • Стрельба в центре Владикавказа встревожила горожан

    Прохожие во Владикавказе рискуют стать случайными жертвами перестрелок, сочли пользователи Instagram после просмотра ролика со стрельбой в центре города. Уличный конфликт произошел после ссоры нескольких мужчин, стрелявший задержан, сообщили в полиции.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи