15 марта 2020, 14:25

Число пациентов с коронавирусом в Армении выросло до 23

Новые три случая заражения коронавирусом зафиксированы в Армении, общее число зараженных достигло 23, сообщил Минздрав страны.

Как писал "Кавказский узел", 14 марта в Армении число пациентов, у которых подтвержден коронавирус, выросло с 13 до 20. Зоной особого риска инфицирования власти назвали Эчмиадзин, куда вернулась из Италии заболевшая местная жительница.

Новые случаи коронавируса связаны с тем, что жительница Эчмиадзина, которая вернулась из Италии и скрыла симптомы заболевания, отправилась на помолвку родственника, а также посетила парикмахера и ювелира, сообщил 13 марта Минздрав. Заразились двоюродный брат и муж женщины, а участники мероприятия, парикмахер и ювелир были изолированы, рассказал 13 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Коронавирусная инфекция подтверждена еще у трех человек, посетивших помолвку в Эчмиадзине. Таким образом, число подтвержденных случаев заражения в Армении выросло до 23, сообщил сегодня на своей странице в Facebook глава Минздрава Арсен Торосян.

"Новые случаи заражения выявлены у ранее изолированных на карантин и связаны со случаем в Эчмиадзине", - написал министр, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

По словам Торосяна, самочувствие 21 пациента удовлетворительное. У двух пациентов диагностирована пневмония, однако угрозы их жизни нет, добавил он.

Эпидемия коронавируса началась в Китае в конце декабря 2019 года. Что представляет собой новый вирус и как он распространяется на Кавказе, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Советы специалистов том, как избежать заболевания, "Кавказский узел" собрал в справке "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в материале "Коронавирус. Горячие линии".

Один из семи человек, у которых вчера, 14 марта, был подтвержден коронавирус, - школьник из Эчмиадзина. Он был среди тех, кто общался с вернувшейся из Италии женщиной, сообщила сегодня в Facebook пресс-секретарь Минздрава Армении Алина Никогосян.

"Ребенок госпитализирован, а его школьный круг общения – одноклассники и учителя – изолируются", - написала пресс-секретарь Минздрава, слова которой перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Материалы о распространении коронавируса публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Массовые мероприятия запрещены в Азербайджане из-за коронавируса", "Жители Абхазии назвали себя заложниками закрытой границы с Грузией", "Бизнес Грузии массово терпит убытки из-за коронавируса".

Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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