Дошло до суда дело о крупном мошенничестве с соцвыплатами в Дагестане

04 мая 2024, 01:42

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На рассмотрение Советского районного суда Махачкалы передано дело бывшего министра труда и социального развития Дагестана Расула Ибрагимова, девяти директоров центров соцобслуживания населения и заведующей отделением соцобслуживания граждан на дому, которые обвиняются в мошенничестве с социальными выплатами.

Как сообщал "Кавказский узел", 9 апреля 2021 года стало известно, что врио главы министерства туризма Дагестана Расул Ибрагимов обвинен в создании преступного сообщества и мошенничестве с социальными выплатами в бытность министром труда и социального развития региона. 29 сентября 2021 года был арестован директор комплексного центра социального обслуживания по Каякентскому району, который был обвинен вместе с Ибрагимовым в хищении социальных выплат. Следователи заподозрили в махинациях с социальными выплатами директоров комплексных центров социального обслуживания в Махачкале и Дербенте, Казбековском, Геребильском, Чародинском, Лакском районах и замдиректора центра Кизилюртовского района. В марте 2022 года семеро подозреваемых по данному делу были заключены под стражу.

Прокуратура Дагестана направила в суд уголовное дело о хищении более 82 миллионов рублей в отношении бывших министра труда и социального развития региона, девяти директоров комплексных центров социального обслуживания населения и заведующей отделением социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов на дому, пишет прокуратура Дагестана 3 мая в своем телеграм-канале.

По данным ведомства, уголовное дело поступило в Советский районный суд Махачкалы, фигурантам предъявлено обвинение по части 3 статьи 210 (организация и участие в преступном сообществе, совершенные с использованием служебного положения) и части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Напомним, что, по версии следствия, с 2017 года по сентябрь 2018 года на территории Дагестана Расул Ибрагимов с целью получения постоянного и стабильного преступного дохода создал преступное сообщество, в которое вошли должностные лица структурных подразделений министерства труда и социального развития республики. Целью сообщества являлось хищение в особо крупном размере бюджетных денежных средств, выделенных на социальное обслуживание граждан, сообщило ведомство. Через фиктивно оформленных сотрудников центров социального обслуживания они похищали поступившие из бюджета республики деньги, а также выплачивали необоснованные и завышенные премии подчиненным, часть из которых возвращалась организаторам и участникам преступной группы.

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