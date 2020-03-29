Два человека умерли в Армении из-за коронавируса

29 марта 2020, 02:40

В Армении скончались два пациента, которым ранее был диагностирован коронавирус. На сегодняшний день число смертельных случаев достигло трех.

Как сообщал "Кавказский узел", 26 марта в Ереване умер 72-летний больной коронавирусом. Его смерть стала первым в стране случаем смерти инфицированного. 28 марта общее число инфицированных в стране достигло 407.

Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян вечером 28 марта на своей странице в Facebook сообщил, что два пациента - женщина в возрасте 55 и мужчина в возрасте 73 лет скончались в Ереванской Норкской инфекционной больнице.

По словам Торосяна, эти пациенты имели другие хронические болезни.

"Врачи сделали все возможное для спасения их жизни, но не получилось", - отметил министр, принося родным и близким соболезнование.

Напомним также, что власти Армении ввели ограничения на передвижение по улицам. Исключение делается только для тех, кто хочет пойти в аптеку или магазин, но при наличии соответствующего письменного объяснения, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций в связи с пандемией - в справке "Коронавирус. Горячие линии". О том, какое наказание за заражение коронавирусом предусмотрено в разных странах, можно узнать в справке "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении вируса публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".