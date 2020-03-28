35 новых случаев заражения коронавирусом подтверждены в Армении

28 марта 2020, 22:07

Коронавирус подтвердился еще у 35 человек в Армении, и общее число инфицированных в стране достигло 407.

Как писал "Кавказский узел", 26 марта в Норкской инфекционной больнице в Ереване умер 72-летний больной коронавирусом. Это стало первым в стране случаем смерти зараженного. 27 марта число инфицированных в Армении увеличилось до 329, а сегодня утром - до 372. При этом число вылечившихся составило 30.

Сегодня коронавирус подтвердился еще у 35 человек в Армении, сообщил премьер-министр Никол Пашинян в прямом эфире на своей странице в Facebook.

"Ситуация с коронавирусом остается напряженной. К сожалению, число зараженных увеличилось, однако ситуация пока считается контролируемой", - заявил Пашинян, сообщение которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Премьер призвал жителей соблюдать все ограничения, введенные комендатурой, чтобы "максимально предотвратить распространение коронавируса".

По данным Единого информационного центра, к 21.00 по местному времени (20.00 мск) общее число зараженных коронавирусом составило 407 человек. "Число вылечившихся от коронавируса составило 30 человек. Зарегистрирована одна смерть от коронавирусной инфекции", - отмечено в сообщении на странице центра в Facebook.

С 25 марта в Армении введены ограничения на передвижение по улицам. Исключения делаются только для тех, кто хочет пойти в аптеку или магазин, но при наличии соответствующего письменного объяснения, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в справке "Коронавирус. Горячие линии". О том, какое наказание за заражение коронавирусом предусмотрено в разных странах, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении новой инфекции публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".