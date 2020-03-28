Врачи в Армении выписали еще двух пациентов после лечения от коронавируса

28 марта 2020, 20:14

Число вылечившихся от коронавируса в Армении составило 30. При этом состояние 13 зараженных врачи оценивают как тяжелое.

Как писал "Кавказский узел", 26 марта в Норкской инфекционной больнице в Ереване умер 72-летний больной коронавирусом. Это стало первым в стране случаем смерти зараженного. 27 марта число инфицированных в Армении увеличилось до 329, а вылечившихся - до 28. Сегодня утром общее число больных коронавирусом составило 372.

К 19.00 по местному времени (18.00 мск) после лечения от коронавируса из больницы выписаны еще два человека. У 13 зараженных, находящихся в Ереванской Норкской инфекционной больнице, диагностирована также пневмония, и их состояние оценивается как тяжелое, написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь министерства здравоохранения Армении Алина Никогосян.

"Два пациента выписаны из больницы. В общей сложности, на этот момент - 30 излечившихся человек", - отметила Алина Никогосян, сообщение которой перевела корреспондент "Кавказского узла".

С 25 марта в Армении введены ограничения на передвижение по улицам. Исключения делаются только для тех, кто хочет пойти в аптеку или магазин, но при наличии соответствующего письменного объяснения, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в справке "Коронавирус. Горячие линии". О том, какое наказание за заражение коронавирусом предусмотрено в разных странах, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении новой инфекции публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".