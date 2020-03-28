28 марта 2020, 10:46

Число зараженных коронавирусом в Армении выросло до 372

Коронавирус подтвержден у еще 43 пациентов, сообщил Единый информационный центр Армении.

Как писал "Кавказский узел", 27 марта число зараженных коронавирусом в Армении увеличилось до 329. Один пациент находился в крайне тяжелом состоянии, еще один - в тяжелом. При этом число вылечившихся достигло 28.

К 10.00 (9.00 мск) 28 марта в Армении подтверждены 43 новых случая заражения коронавирусом, общее число инфицированных составляет 372, передал корреспондент "Кавказского узла" сообщение Единого информационного центра.

Число излечившихся от коронавируса не изменилось и по-прежнему составляет 28 человек.

С 25 марта в Армении введены ограничения на передвижение по улицам. Исключения делаются только для тех, кто хочет пойти в аптеку или магазин, но при наличии соответствующего письменного объяснения, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа заболевших коронавирусом в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта содержит данные Роспотребнадзора и университета Джонса Хопкинса.

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" разместил в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в справке "Коронавирус. Горячие линии". О том, какое наказание за заражение коронавирусом предусмотрено в разных странах, говорится в справке "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении новой инфекции отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Власти сообщили о первом подозрении на коронавирус в Адыгее", "Число зараженных коронавирусом в Кабардино-Балкарии достигло четырех", "Активисты потребовали остановить рост цен в Грузии во время пандемии".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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