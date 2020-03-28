Силовики собрали данные верующих во время рейда у махачкалинской мечети "Тангим"

28 марта 2020, 00:04

Правоохранители, дежурившие на трех постах близ мечети "Тангим" в Махачкале, останавливали прихожан и переписывали их персональные данные. Верующие указали на сокращение числа участников пятничной молитвы, связав это с угрозой распространения коронавируса.

Как писал "Кавказский узел", силовики регулярно проводят по пятницам рейды в районе мечети "Тангим" в Махачкале. В феврале один из верующих пожаловался в прокуратуру, что сотрудники правоохранительных органов угрозами вынуждали явиться на беседу после того, как переписали его данные во время рейда. Рейд у мечети 21 марта, во время которого сотрудники правоохранительных органов переписывали данные верующих, они объяснили операцией "Должник". Несмотря на регулярные рейды силовиков и угрозу распространения коронавируса, в мечети не стало меньше прихожан, рассказали сами верующие.

Более 50 сотрудников правоохранительных органов 27 марта провели рейд у мечети "Тангим", мобильные посты силовиков находились в трех местах: по обе стороны улицы Омарова и при выезде на улицу Гагарина, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" журналист Идрис Юсупов.

Дежурившие на постах были в форме и в гражданской одежде, некоторые из них были в медицинских масках, сказал он. По словам журналиста, силовики останавливали людей, выезжавших из мечети, и переписывали их персональные данные.

Юсупов также рассказал, что общее время проведения молитвы было сокращено из-за угрозы распространения коронавируса.

16 марта Духовное управление мусульман России рекомендовало сократить пятничную молитву, а также ввести ограничения при посещении мечетей из-за угрозы распространения коронавируса. В связи с этим муфтият Дагестана призвал имамов мечетей сократить время проведения пятничных обрядов, а в Кабардино-Балкарии приостановлено обучение детей Корану и основам ислама.

Количество верующих, присутствовавших на пятничной молитве, сократилось по сравнению с прошлой пятницей (21 марта), рассказал корреспонденту "Кавказского узла" прихожанин мечети Тангим Магомед. Прихожанин предположил, что в дальнейшем число верующих на пятничных молитвах будет сокращаться.

Комментариями МВД Дагестана по поводу проведения рейда "Кавказский узел" пока не располагает.

Напомним, 19 марта режим повышенной готовности был введен во всех регионах юга России. Первый на юге страны случай заражения коронавирусом был выявлен 12 марта на Кубани. 27 марта был зафиксирован первый случай коронавируса у жителя Махачкалы, ранее госпитализированного в республиканский центр инфекционных болезней, говорится в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".