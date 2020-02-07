МВД объяснило рейд у мечети "Тангим" заботой о безопасности

Десятки силовиков проверяли документы у верующих после пятничной молитвы в махачкалинской мечети "Тангим". Полицейские обеспечивали безопасность в месте массового скопления людей, заявили в МВД.

Как информировал "Кавказский узел", силовики регулярно проводят пятничные рейды в районе мечети "Тангим" в Махачкале. Обычно на трех мобильных постах проверяют документы водителей и пассажиров машин, выезжающих с территории мечети, однако 27 декабря 2019 года силовики установили сразу четыре поста, а 17 января останавливали и пешеходов. Рейд 24 января продолжался дольше обычного, поскольку начался еще до пятничной молитвы.

Силовики переписывают данные посетителей махачкалинской мечети "Тангим", чтобы потом пригрозить им постановкой на профучет, заявил ранее журналист Идрис Юсупов. Из-за регулярных рейдов число участников пятничной молитвы сократилось, сообщил представитель мечети.

Сегодня мобильные посты силовиков находились в трех локациях, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" журналист Идрис Юсупов, присутствовавший на месте проведения рейда. "Машины останавливали и записывали данные водителей", - сказал Юсупов.

Один из верующих, Саид, сообщил, что в рейде участвовали десятки силовиков. "Заехал со стороны улицы Омарова. Там стояли полицейские и сотрудники в форме. Наверное, все прошло как обычно", - рассказал верующий корреспонденту "Кавказского узла".

Представитель управления МВД по Дагестану заявил корреспонденту "Кавказского узла", что мобильные наряды полиции занимались "обеспечением безопасности в местах массового скопления людей".