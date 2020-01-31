31 января 2020, 20:03

Махачкалинец сообщил об угрозах силовиков во время рейда у мечети "Тангим"

Посетитель мечети "Тангим" в Махачкале рассказал, что силовики под надуманным предлогом пытались задержать его после пятничной молитвы. В рейде у мечети участвовали десятки силовиков.

"Кавказский узел" писал, что силовики регулярно проводят пятничные рейды в районе мечети "Тангим" в Махачкале. Обычно на мобильных постах проверяют документы водителей и пассажиров машин, выезжающих с территории мечети, однако 17 января силовики останавливали и пешеходов. Рейд 24 января продолжался дольше обычного, поскольку начался еще до пятничной молитвы.

В сегодняшнем рейде в районе мечети "Тангим" участвовали десятки силовиков, мобильные посты располагались в трех местах - по обе стороны улицы Омарова при выезде с территории мечети и при выезде на улицу Гагарина, рядом с рестораном "Смолян". Силовики останавливали автомобили верующих, отъезжавшие от мечети после пятничной молитвы, передал корреспондент "Кавказского узла".

Один из верующих, Саид, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" о попытке его задержать. "Сел в машину, и ко мне тут же подходит сотрудник, и говорит мне, что я снимал на видео всех сотрудников, стоящих у дороги", - сообщил мусульманин. Затем у машине подошел и силовик в гражданской одежде. "Я говорю, что не снимал и что могу показать галерею [на смартфоне]. Я сидел в машине, а они закрыли мне двери и не дали выйти из машины, чтобы объяснить им", - рассказал верующий. Он утверждает, что силовик в гражданской одежде начал грозиться "забрать" его.

Ранее рейды регулярно сопровождались задержаниями верующих, что вызвало жалобу в прокуратуру в марте 2019 года.

Конфликт был исчерпан после того, как подошел другой сотрудник в форме, которого Саид неоднократно видел на прошлых рейдах. "Он сказал, что все нормально. Нет никаких проблем. Таким образом, мы разошлись", - сообщил верующий. Он считает, что первые двое силовиков сознательно провоцировали его.

Другой верующий, Абдул, рассказал, что из-за рейдов предпочитает приезжать в мечеть на такси. "До мечети добираюсь на такси, и обратно точно так же. [Приехать] на машине знакомого или родственника – риск. Могут в ненужное место попасть их данные", - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению верующих, силовики записывают личные данные посетителей мечети "Тангим", чтобы поставить их на профучет. При этом МВД Дагестана утверждает, что профучет по категории "экстремист" был отменен еще в 2017 году. Профучет является одним из способов профилактики правонарушений и рецидива преступлений, говорится в справке "Профучет в МВД РФ", подготовленной "Кавказским узлом".

Представитель пресс-службы МВД Дагестана заявила корреспонденту "Кавказского узла", что силовики, как и ранее, занимались обеспечением безопасности в местах массового скопления людей.

Примечание:

"ФСБ рапортовала о задержании шести экстремистов в Дагестане", "Зарифу Саутиеву обвинили в причастности к экстремистам", "Житель Дагестана получил три года колонии после публикации видео в соцсети".

Автор: Ильяс Капиев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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