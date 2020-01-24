Мечеть "Тангим" в Махачкале. Фото Магомеда Ахмедова для "Кавказского узла"

24 января 2020, 21:26

Верующие рассказали о длительных рейдах близ мечети "Тангим"

Силовики начали сегодняшний рейд у мечети "Тангим" в Махачкале задолго до пятничной молитвы, и он продолжался дольше обычного. Посетители мечети рассказали, что привыкли к проверкам и заранее берут с собой документы.

"Кавказский узел" информировал, что силовики регулярно проводят пятничные рейды в районе мечети "Тангим" в Махачкале. Обычно на мобильных постах проверяют документы водителей и пассажиров машин, выезжающих с территории мечети, однако 17 января силовики останавливали и пешеходов.

Ранее рейды сопровождались задержаниями верующих. Это прекратилось после того, как в марте 2019 года представители мечети пожаловались в прокуратуру.

В сегодняшнем рейде участвовали десятки силовиков, часть из них была в гражданской одежде. Мобильные посты были установлены в трех местах при выезде из мечети "Тангим", передал корреспондент "Кавказского узла".

В последнее время численность участников рейдов выросла, и сегодня их было так же много, как и 17 января, указал корреспонденту "Кавказского узла" журналист Идрис Юсупов, также ставший свидетелем действий силовиков. По его словам, силовики записывали как личные данные водителей машин, отъезжающих от мечети, так и номера этих автомобилей.

Журналист отметил, что в отличие от предыдущих пятниц, один из мобильных постов был развернут задолго до начала молитвы в "Тангим". "На точке по улице Гагарина они останавливали и выписывали данные водителей и до начала намаза", - сказал Идрис Юсупов.

Посетители мечети сообщили, что привыкли к еженедельным мероприятиям силовиков. Один из верующих, Магомед, рассказал, что его машину останавливают у мечети "Тангим" раз в две-три недели. "Привык уже. Там знакомые силовики даже появились", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". Махачкалинец подчеркнул, что уже несколько лет находится на профилактическом учете.

Министр внутренних дел Дагестана еще в 2017 году отчитался об уничтожении приказов о профучете по категории "экстремист", однако верующие свидетельствуют о сохранении этой практики. Профучет является одним из способов профилактики правонарушений и рецидива преступлений, говорится в справке "Профучет в МВД РФ", подготовленной "Кавказским узлом".

Житель Махачкалы Мурад, посещающий мечеть "Тангим" полтора года, рассказал, что каждую пятницу носит с собой документы, хотя и не имеет автомобиля. "В любой момент могут остановить и попросить предъявить документы", - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Рейды в разных частях частях города проводятся ежедневно, указали корреспонденту "Кавказского узла" в республиканском управлении МВД. "В городе проводятся различные профилактические мероприятия. В том числе и сегодня были проведены профилактические мероприятия на некоторых улицах", - сообщил представитель ведомства. 

Примечание:

"Верующие связали с новогодними праздниками перерыв в рейдах близ мечети "Тангим"", "Рейд силовиков у мечети "Тангим" прошел без задержаний", "Силовики провели рейд рядом с мечетью в Астрахани".

Автор: Ильяс Капиев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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