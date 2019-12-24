Силовики провели рейд рядом с мечетью в Астрахани

24 декабря 2019, 02:02

Силовики дежурили 23 декабря у Красной мечети в Астрахани во время молитвы, а также провели подворовые обходы в районе проживания мусульман. Рейд силовиков у мечети - не первый случай в городе.

Во время вечерней молитвы 23 декабря около входа в Красную мечеть в Астрахани, которая находится в районе рынка Большие Исады, дежурили несколько силовиков, сообщил прихожанин этой мечети Мурад.

"Я пришел (на молитву, которая начинается) в 17.30 по местному времени (16.30 мск) и увидел еще до начала молитвы, может, это было 17.20, что возле входа во двор мечети стоят двое (силовиков). Какая это была конкретно (силовая) структура, я не разглядел. Неподалеку от этих силовиков стоял наряд ДПС, а через дорогу, в метрах 20-30, находились двое вооруженных спецназовцев в масках. Задержаний я не видел, прошел в мечеть, всё было спокойно. Когда вышел после молитвы, около 18.00, там появилась "Газель", в которой были еще два спецназовца", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Мурад.

Мусульмане, проживающие в районе Большие Исады (большинство проживающих в этом районе Астрахани – мусульмане. - Прим. «Кавказского узла»), рассказывают о подворовых обходах, которые проводят силовики. "По району ходили (силовики), по домам, проверяли документы, опрашивали людей про состав жильцов и про соседей", - отметил Мурад.

Мурад не смог ответить на вопрос, с чем связан рейд силовиков. "Затрудняюсь сказать, с чем всё это может быть связано. Возможно, это из-за теракта на Лубянке, либо потому, что в Дагестан приехал (глава СКР Александр) Бастрыкин. Это заставляет наших силовиков предпринимать какие-то действия […] Поэтому, возможно, все эти мероприятия и проводятся", - заключил Мурад.

Вечером 19 декабря в центре Москвы было совершено нападение на приемную ФСБ России на улице Большая Лубянка. Первоначально было заявлено о троих нападавших, однако позднее ФСБ объявила, что нападавший был один, и он убит. Жертвами нападения стали минимум шесть человек. Нападение произошло на фоне выступления Путина, что напомнило о событиях 2014 года, когда в день послания президента к Федеральному собранию боевики напали на Грозный.

Находившийся у Красной мечети в Астрахани местный житель на условиях анонимности подтвердил, что около 19.15 по местному времени (18.15 мск) силовики еще дежурили около мечети. Между тем, по прибытию к мечети корреспондента "Кавказского узла" в 19.45 по местному времени (18.45 мск) силовиков у здания мечети уже не было.

Имам рассказал о задержаниях у мечети в Астрахани

Рейд силовиков у мечети в Астрахани 23 декабря - не единичный случай в городе. Так, ранее имам одной из астраханских мечетей Марат Бажмаев сообщил о задержании 60 человек после молитвы у мечети «Рамадан» на 1-й Валдайской улице 1 ноября. По словам богослова, у мечети дежурили несколько десятков вооруженных человек, часть из которых была одета в гражданское, а часть – в камуфляжные куртки.

«(После молитвы) ко мне подошел мужчина и потребовал предъявить документы […] Я попросил знакомого принести документы, спросив, есть ли какая-то ориентировка, но мне ответили, мол, проходите в автозак», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» имам, указав, что мужчина не представился и не предъявил никаких документов.

По словам Бажмаева, задержанных доставили в одно из отделений полиции в Астрахани, где силовики заявили, что «на территорию [Астраханской области] проникла группа лиц из Сирии и пытается организовать теракт». «С нас взяли отпечатки пальцев. Отказавшихся не было […] Затем всех фотографировали с бумажкой с фамилией в руках, как в американских фильмах. Я подумал, что нас ставят на профучет», - рассказал богослов, добавив, что после этого его допросили, особо расспрашивая про его деятельность как имама.

Бажмаев отметил, что силовики вели себя вежливо, не грубили, а в участке он провел в общей сложности более четырех часов. О судьбе других задержанных Бажмаев не знает. Имам также отметил, что с тех пор, как в 2015 году он вернулся после учебы Египте, его «периодически вызывают на допросы». Бажмаев связал задержания у астраханской мечети с практикой постановки на профучет, распространенной в Дагестане.

Силовики регулярно проводят пятничные рейды в районе мечети "Тангим" в Махачкале, объясняя это заботой о безопасности горожан. Сбор информации во время очередного рейда 20 декабря связан с постановкой на профучет, считает журналист Идрис Юсупов. В 2017 году глава МВД по Дагестану сообщил об уничтожении приказов о профучете по категории "экстремист", однако правозащитники заявляли, что эта практика сохраняется. Профучет является одним из способов профилактики правонарушений и рецидива преступлений, говорится в справке "Кавказского узла" "Профучет в МВД РФ".

Задержания у мечети "Рамадан" 1 ноября корреспонденту «Кавказского узла» подтвердили трое местных жителей. Житель улицы Революционная, представившийся Кириллом, рассказал, что силовики приехали к мечети «Рамадан» во время службы, «чтобы застать прихожан врасплох». Мария, которая возвращалась из института домой во время задержаний, сообщила, что верующие не оказывали сопротивления и «были послушными».

Астраханец Магомед, опоздавший на молитву, сообщил, что задержание не было жестким, но «особо ни с кем не церемонились». «Не били, но и на «вы» не разговаривали. Если задавали вопросы, почему задерживают, то прикрикивали», - сказал астраханец.

На сайте астраханского управления МВД на 01.00 мкс сегодня нет информации о рейдах силовиков у зданий Красной мечети и мечети «Рамадан», а также задержании прихожан 1 ноября в Астрахани.