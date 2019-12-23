Нападение на Лубянке напомнило об атаках на Кавказе

23 декабря 2019, 03:59

Напавшего на приемную ФСБ в Москве могли взять живым, но убили, как часто случается в ходе спецопераций на Кавказе, отметил кавказовед Алексей Малашенко. Атаковавший ФСБ мог получить установку извне, полагает ветеран "Альфы" Сергей Гончаров. Версия об отчаявшемся человеке, который приурочил атаку ко Дню чекиста, выглядит недостоверной, считает журналист Руслан Курбанов. Нападение произошло на фоне выступления Путина, что напомнило о событиях 2014 года, когда в день послания президента к Федеральному собранию боевики напали на Грозный.

Как писал "Кавказский узел", вечером 19 декабря в центре Москвы было совершено нападение на приемную ФСБ России на улице Большая Лубянка. Первоначально было заявлено о троих нападавших, однако позднее ФСБ объявила, что нападавший был один, и он убит. Жертвами нападения стали минимум шесть человек.

За несколько часов до этого президент России Владимир Путин провел четырехчасовую ежегодную пресс-конференцию, на которой, в частности, вспомнил о нескольких крупных террористических актах, произошедших в России. Захваты заложников в бесланской школе №1 в сентябре 2004 года и театральном центре на Дубровке в 2002 году он назвал самыми тяжелыми моментами своего президентства. "Самые тяжелые, конечно, это крупные теракты. Беслан. Никогда этого не забуду. Это теракт на Дубровке", - сказал Путин.

До сих пор нет полной и непротиворечивой версии произошедшего на Большой Лубянке, отметил руководитель научных исследований Института «Диалог цивилизаций», профессор Алексей Малашенко.

"Если это какой-то системный акт, то должен быть какой-то повтор [...] (Но) тут совсем другой вопрос. Он состоит в том, что люди не могут предохранить себя от сумасшедшего, от ИГ* или ещё от чего-то. Связывать нападение с какой-то организацией, с каким-то движением я бы не стал. Никаких заявлений нет, никто ничего не знает. Практически нет информации, которая бы позволяла делать какие-то выводы", - сказал он 22 декабря корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению Малашенко, нападение стало возможным из-за разгильдяйства сотрудников правоохранительных органов.

«Человек приехал с карабином "Сайга", зашел с ним в приемную ФСБ или куда-то ещё. Причём, если вы обратили внимание, менялось описание хода нападения. То говорили, что он в приёмную зашел - это на Кузнецком мосту, то, что он зашёл в здание на улице Большая Лубянка. То говорили, что нападавших трое было, то только один. Может, он вообще там сам перепутал, думал, что в магазин зашёл за бутылкой... Так что предполагать можно до бесконечности. Они сами не знают, как это подать. Потому что если они подадут это как теракт, который заранее планировался, значит, они его прошляпили. И все разговоры, что они заранее там чего-то раскрывают - это (фикция). А если выясняется, что разгильдяйство обыкновенное - это тоже по ним удар. Они в очень тяжелом положении. И объяснения, что это был какой-то злобный жестокий враг и что это случайность - не в их пользу», - отметил он.

Кроме того, Малашенко обратил внимание, что нападавший был убит, что напоминает результаты многих спецопераций на Кавказе.

«На Кавказе можно или что-то логично объяснить, или даже логично придумать. А тут вообще не логично. Ну неужели во всём ФСБ, в этой гигантской конторе никого не нашлось, чтобы обезвредить стрелка, не убивая?» - задается он вопросом.

"Я ребят (сотрудников силовых структур) понимаю. Они сели в лужу. В этот день Путин то интервью дает, то выступает перед чекистами [...] И в этот момент - бах!» - подытожил Малашенко.

Стрелок с Лубянки мог получить установку извне

Ветеран подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров сомневается, что за нападением стоит какая-то организованная группировка.

«Наверное, если бы это было ИГИЛ* или другие организованные преступные группы, тогда они должны были бы состоять из людей-смертников. Потому что все прекрасно понимают, что стрельба в центре Москвы у Лубянки в любом случае для них закончится однозначно. В лучшем случае они будут ранены и задержаны, в худшем - как принято у нас говорить, нейтрализованы. Так что говорить о том, что это нападение было спланировано или, по крайней мере, оно было организовано ИГИЛ*, я не могу», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Гончарова, по той информации, которая известна сейчас об убитом, можно судить, что у него была неприязнь к сотрудникам госбезопасности

«Он готовился провести именно теракт, именно у чекистов, по многим данным. Хотя мама сначала говорила, что он ненавидел КГБшников, теперь это отрицает. По крайней мере, наверное [...] у него была сложившаяся неприязнь к сотрудникам госбезопасности», - заявил он.

Впрочем, по его мнению, стрелок с Лубянки мог получить и установку от кого-то извне.

«Возможно, с его больной психикой эти люди воздействовали на него, чтобы провести данный акт в данном месте и к данному дню. Это могут выяснить в ближайшее время, будет проведена посмертная психологическая экспертиза, которая даст точную позицию, что произошло, кто он такой и почему это случилось», - отметил Гончаров.

Он не видит аналогий с другими случаями нападений на ФСБ в России.

«Если человек подошёл к приемной и взорвал какое-то взрывное устройство небольшой мощности (как в Архангельске) - это называется нападение. Я не считаю это нападением. Нападение - это когда врываются в помещение приёмной ФСБ. Так что говорить пока о сравнениях я бы не стал. В Москве озлобленный на что-то человек провел целенаправленно эту акцию к тому дню, о котором мы с вами говорим», - считает Гончаров.

31 октября 2018 года студент политехнического техникума совершил самоподрыв на входе в здание управления ФСБ в Архангельске. В результате он погиб, а трое сотрудников ФСБ получили ранения, пишет "Коммерсант".

В нападениях одиночек уже нет религиозных мотивов

Журналист Руслан Курбанов выразил сомнение в том, что обозленный одиночка будет подгадывать к какой-то дате, чтобы выплеснуть свою ненависть на государство.

«Пугает, что такое нападение происходят накануне знаковых событий - дня ФСБ или (в день) обращения Путина. Но я не думаю, что отчаявшиеся люди, готовые пойти против государства, против системы, взявшие в руки оружие, сидят и думают, как бы подгадать своё нападение. Я думаю, что отчаявшийся человек меньше всего думает о каком-то символизме. Ему нужно выплеснуть свою боль, отчаяние и больнее ударить по системе в момент своего эмоционального напряжения», - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, нападения одиночек перестали нести какую-то религиозную мотивацию. «В нападении одиночек я уже не вижу обоснований с точки зрения религии. Такого рода нападения одиночек взяли на вооружение самые разные силы, совершающие теракты», - сказал он.

По мнению Курбанова, к такими нападениями могут быть связаны «циничные, хладнокровные, стратегически думающие силы».

«Боюсь предположить, но это могут быть какие-то внутренние группировки, враждебно настроенные против государства, против каких-то его лидеров», - полагает он.

Напомним, 4 декабря 2014 года, в день послания президента России к Федеральному собранию, произошло нападение боевиков на Грозный. Тогда были убиты 10 боевиков и погибли 14 полицейских.