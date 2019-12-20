Силовики возле здания ФСБ в Москве. стоп-кадр канала "Комсомольская Правда" https://www.youtube.com/watch?v=8LrLWcR_K8U&feature=emb_logo

20 декабря 2019, 01:52

Атака на силовиков произошла в Москве после воспоминаний Путина о Дубровке и Беслане

Минимум шесть человек стали жертвами нападения на здание приемной ФСБ в Москве. За несколько часов до инцидента Владимир Путин отчитался о десятках предотвращенных с начала года терактов, вспомнив захваты заложников в театральном центре на Дубровке и в бесланской школе.

Нападение на приемную ФСБ России на улице Большая Лубянка в центре Москвы было совершено вечером 19 декабря. Источники первоначально сообщали о троих нападавших, которые открыли огонь по силовикам в здании ведомства, однако позднее ФСБ объявила, что нападавший был один, и он убит.

В результате нападения "один сотрудник ФСБ погиб, еще пять человек, в том числе одно гражданское лицо, получили ранения", говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России.

СКР возбудил уголовное дело по статье о нападении на сотрудников правоохранительных органов (317 УК РФ). О том, что спецслужбы квалифицируют произошедшее как теракт, сообщали со ссылкой на ФСБ Russia Today и агентство "Москва", однако последнее через некоторое время "аннулировало" публикацию об этом.

За несколько часов до инцидента президент России Владимир Путин провел четырехчасовую ежегодную пресс-конференцию, на которой вспомнил несколько крупных террористических актов, произошедших в России. Захваты заложников в бесланской школе №1 в сентябре 2004 года и в театральном центре на Дубровке в 2002 году он назвал самыми тяжелыми моментами своего президентства. "Самые тяжелые, конечно, это крупные теракты. Беслан. Никогда этого не забуду. Это теракт на Дубровке", - процитировало слова Путина РИА "Новости".

1 сентября 2004 года террористы захватили 1 128 заложников в школе №1 в Беслане. Операция по их освобождению завершилась 3 сентября. В результате теракта погибли 334 человека, 186 из них – дети. Еще 810 человек получили ранения, говорится в опубликованной "Кавказским узлом" статье "Террористический акт в Беслане (1-3 сентября 2004 года)". Также на "Кавказском узле" можно узнать о хронике теракта и последовавших за ним событий.

23 октября 2002 года во время мюзикла "Норд-Ост" в Театральном центре боевики во главе с Мовсаром Бараевым захватили в заложники 916 человек. В обмен на жизни заложников требовали прекратить бои в Чечне и вывести федеральные войска из республики. Требования боевиков удовлетворены не были, и 26 октября силовики провели операцию по освобождению, применив газ. Во время спецоперации были убиты 40 боевиков, погибли, по официальным данным, 130 заложников, более 700 заложников пострадали, говорится в справке "Кавказского узла" "Террористический акт на Дубровке (23-26 октября 2002 года)".

На той же пресс-конференции Путин заявил, что с начала года российские спецслужбы предотвратили 54 преступления террористической направленности, в том числе 33 теракта. "Сегодня четкая, оперативная и слаженная работа спецслужб позволила добиться ощутимых успехов по обеспечению безопасности России", - приводит его слова ТАСС.

Непосредственно в момент нападения на приемную ФСБ 19 декабря Путин находился в Большом Кремлевском дворце, где проходил концерт, посвященный Дню работников органов госбезопасности. В своем выступлении на этом концерте президент России говорил о терроризме и экстремизме в прошедшем времени. "Более активно нужно противодействовать экстремизму. Насколько разрушительной для государства и общества может быть эта угроза, мы видим на примере ряда зарубежных стран. Да и свой печальный совсем недавний исторический опыт мы не должны забыть", - приводятся его слова на сайте Кремля.

Примечание:

"Путин продолжил линию на отрицание убийств врагов Кремля словами о Хангошвили", "Уроженец Дагестана задержан в Москве по подозрению в подготовке теракта", "Фильм "Новой газеты" о теракте в Беслане получил награду на международном фестивале".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

20 декабря 2019, 06:36

  • Свидетель дал показания в пользу Мориса Мачаликашвили

    Допрошенный в Тбилисском горсуде полицейский заявил, что не видел, чтобы Морис Мачаликашвили, которого обвиняют в насилии во время протестов, совершал противоправные действия. В обвинительном заключении нет ни одного факта, подтверждающего его вину, сказала адвокат.

20 декабря 2019, 06:26

20 декабря 2019, 06:01

  • Участники конференции в Карачаевске потребовали обязательного изучения родных языков

    Школы не обеспечены учебниками родного языка, кабинеты не отвечают современным требованиям, а многие учителя плохо подготовлены, заявили участники конференции "Проблемы сохранения и развития языков народов Карачаево-Черкесской республики". Они приняли обращение к парламенту республики с просьбой выступить с выступить с законодательной инициативой и предложить Госдуме отменить принятые в 2018 году поправки в закон "Об образовании в РФ", предусматривающие добровольность изучения родных языков.

20 декабря 2019, 05:22

  • В Азербайджане задержаны руководители двух муниципалитетов

    В Азербайджане задержаны глава исполнительной власти Агстафинского района и его заместитель, а также бывший глава администрации города Евлаха. Им вменяется злоупотребление должностными полномочиями, вымогательства и получение взяток, присвоении средств, выделяемых из госбюджета для привлечения безработных  на общественные работы по благоустройству.

20 декабря 2019, 05:01

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи