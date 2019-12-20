Атака на силовиков произошла в Москве после воспоминаний Путина о Дубровке и Беслане

20 декабря 2019, 01:52

Минимум шесть человек стали жертвами нападения на здание приемной ФСБ в Москве. За несколько часов до инцидента Владимир Путин отчитался о десятках предотвращенных с начала года терактов, вспомнив захваты заложников в театральном центре на Дубровке и в бесланской школе.

Нападение на приемную ФСБ России на улице Большая Лубянка в центре Москвы было совершено вечером 19 декабря. Источники первоначально сообщали о троих нападавших, которые открыли огонь по силовикам в здании ведомства, однако позднее ФСБ объявила, что нападавший был один, и он убит.

В результате нападения "один сотрудник ФСБ погиб, еще пять человек, в том числе одно гражданское лицо, получили ранения", говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России.

СКР возбудил уголовное дело по статье о нападении на сотрудников правоохранительных органов (317 УК РФ). О том, что спецслужбы квалифицируют произошедшее как теракт, сообщали со ссылкой на ФСБ Russia Today и агентство "Москва", однако последнее через некоторое время "аннулировало" публикацию об этом.

За несколько часов до инцидента президент России Владимир Путин провел четырехчасовую ежегодную пресс-конференцию, на которой вспомнил несколько крупных террористических актов, произошедших в России. Захваты заложников в бесланской школе №1 в сентябре 2004 года и в театральном центре на Дубровке в 2002 году он назвал самыми тяжелыми моментами своего президентства. "Самые тяжелые, конечно, это крупные теракты. Беслан. Никогда этого не забуду. Это теракт на Дубровке", - процитировало слова Путина РИА "Новости".

1 сентября 2004 года террористы захватили 1 128 заложников в школе №1 в Беслане. Операция по их освобождению завершилась 3 сентября. В результате теракта погибли 334 человека, 186 из них – дети. Еще 810 человек получили ранения, говорится в опубликованной "Кавказским узлом" статье "Террористический акт в Беслане (1-3 сентября 2004 года)". Также на "Кавказском узле" можно узнать о хронике теракта и последовавших за ним событий. 23 октября 2002 года во время мюзикла "Норд-Ост" в Театральном центре боевики во главе с Мовсаром Бараевым захватили в заложники 916 человек. В обмен на жизни заложников требовали прекратить бои в Чечне и вывести федеральные войска из республики. Требования боевиков удовлетворены не были, и 26 октября силовики провели операцию по освобождению, применив газ. Во время спецоперации были убиты 40 боевиков, погибли, по официальным данным, 130 заложников, более 700 заложников пострадали, говорится в справке "Кавказского узла" "Террористический акт на Дубровке (23-26 октября 2002 года)".

На той же пресс-конференции Путин заявил, что с начала года российские спецслужбы предотвратили 54 преступления террористической направленности, в том числе 33 теракта. "Сегодня четкая, оперативная и слаженная работа спецслужб позволила добиться ощутимых успехов по обеспечению безопасности России", - приводит его слова ТАСС.

Непосредственно в момент нападения на приемную ФСБ 19 декабря Путин находился в Большом Кремлевском дворце, где проходил концерт, посвященный Дню работников органов госбезопасности. В своем выступлении на этом концерте президент России говорил о терроризме и экстремизме в прошедшем времени. "Более активно нужно противодействовать экстремизму. Насколько разрушительной для государства и общества может быть эта угроза, мы видим на примере ряда зарубежных стран. Да и свой печальный совсем недавний исторический опыт мы не должны забыть", - приводятся его слова на сайте Кремля.