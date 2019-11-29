Силовики возобновили рейды у махачкалинской мечети

29 ноября 2019, 22:20

Более 50 силовиков проверяли сегодня документы у посетителей мечети "Тангим" в Махачкале. Сотрудники обеспечивали безопасность в местах массового скопления людей, заявили в МВД Дагестана.

Как информировал "Кавказский узел", силовики регулярно проводят пятничные рейды в районе мечети "Тангим" в Махачкале, объясняя это заботой о безопасности горожан. Исключением стала пятница 23 ноября, когда силовики не устанавливали мобильных постов в районе улицы Омарова.

Сегодня мобильные посты силовиков располагались по обе стороны улицы Омарова при выезде из мечети, а также при выезде на улицу Гагарина рядом с рестораном "Смолян". Силовики останавливали выезжающий из мечети и заезжающий туда транспорт, проверяли документы, передал корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

Неделю назад силовики не провели пятничный рейд впервые за полгода, но сегодня рейды возобновились, посетовал посетитель мечети Гарун. Житель Махачкалы отметил, что силовики несколько раз останавливали его вблизи мечети и переписывали данные. "Не знаю, куда и для чего пошли [эти данные], но последствий пока нет", - сказал он, добавив, что находится на профилактическом учете.

В 2017 года глава МВД по Дагестану сообщил об уничтожении приказов о профучете по категории "экстремист", однако правозащитники заявляли, что эта практика сохраняется. Профучет является одним из способов профилактики правонарушений и рецидива преступлений, говорится в справке "Кавказского узла" "Профучет в МВД РФ".

Представитель мечети "Тангим" Магомед Магомедов сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что также был остановлен для проверки документов, когда ехал в мечеть на своем автомобиле. "Сотрудник не был настроен на какую-то конфронтацию", - отметил Магомедов. Он сказал, что в мечети не отслеживают динамику посещаемости.

В пресс-службе МВД Дагестана "Кавказскому узлу" пояснили, что силовики, участвовавшие в рейдовом мероприятии у мечети "Тангим", "обеспечивали безопасность в местах массового скопления людей". Представитель ведомства подчеркнул, что в ходе проверки никто в отделение полиции не доставлялся.

Отметим, что ранее рейды сопровождались задержаниями верующих. В марте представители мечети пожаловались в прокуратуру, и рейды не проводились до конца апреля.

Салафитские общины в Дагестане подвергаются давлению, заявили ранее правозащитники. Они предупредили, что вытеснение салафитов из легального поля может привести к радикализации этой группы мусульман. "Кавказский узел" опубликовал хронику закрытия мечетей в Дагестане.