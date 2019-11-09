Рейд силовиков у мечети "Тангим" прошел без задержаний

09 ноября 2019, 13:03

Сотрудники силовых структур проверили документы у участников пятничной молитвы в махачкалинской мечети на улице Омарова. МВД объяснило рейд заботой о безопасности.

Как информировал "Кавказский узел", силовики регулярно проводят пятничные рейды в районе махачкалинской мечети "Тангим", что сказывается на численности молящихся. В марте представители мечети пожаловались в прокуратуру, и задержания сошли на нет, однако рейды не прекратились. Теперь силовики переписывают данные посетителей "Тангим", чтобы угрожать им постановкой на профучет, утверждает журналист Идрис Юсупов, который регулярно наблюдает за рейдами. 1 ноября верующие рассказали, как ехали дворами, чтоб избежать общения с силовиками.

В рейде 8 ноября участвовали более 50 силовиков, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" журналист Идрис Юсупов. По его словам, мобильные посты силовиков находились в трех местах в районе мечети - по обе стороны улицы Омарова и при выезде на улицу Гагарина. Силовики останавливали автомобили и проверяли документы, а после, как обычно, выписывали личные данные водителя в отдельный список, рассказал Юсупов.

Один из посетителей мечети, Магомед, сообщил, что силовики остановили его автомобиль, когда он возвращался с пятничной молитвы. "Сотрудник проверил документы на глаз и отдал. Дальше он [сотрудник] никаких действий не делал", - отметил верующий, добавив, что уже стоит на профучете.

Профучет является одним из способов профилактики правонарушений и рецидива преступлений, сообщается в размещенном на "Кавказском узле" материале "Профучет в МВД РФ". "Кавказский узел" также опубликовал составленную Правозащитным центром "Мемориал" инструкцию для тех, кого пытаются поставить на профучет. МВД Дагестана утверждает, что профучет не практикуется с 2017 года.

В МВД Дагестана объяснили рейд стремлением обеспечить "безопасность в местах массового скопления людей". "Судя по тому, что мне никто не звонил - ни дежурная часть, ни начальники райотделов, - значит, ни задержанных, ни доставленных нет", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель ведомства.

Ранее правозащитники указали на давление, которому подвергаются в Дагестане салафитские общины. Они считают, что вытеснение салафитов из легального поля может привести к радикализации этой группы мусульман.