Мечеть "Тангим" в Махачкале. Фото Магомеда Ахмедова для "Кавказского узла"

09 ноября 2019, 13:03

Рейд силовиков у мечети "Тангим" прошел без задержаний

Сотрудники силовых структур проверили документы у участников пятничной молитвы в махачкалинской мечети на улице Омарова. МВД объяснило рейд заботой о безопасности.

Как информировал "Кавказский узел", силовики регулярно проводят пятничные рейды в районе махачкалинской мечети "Тангим", что сказывается на численности молящихся. В марте представители мечети пожаловались в прокуратуру, и задержания сошли на нет, однако рейды не прекратились. Теперь силовики переписывают данные посетителей "Тангим", чтобы угрожать им постановкой на профучет, утверждает журналист Идрис Юсупов, который регулярно наблюдает за рейдами. 1 ноября верующие рассказали, как ехали дворами, чтоб избежать общения с силовиками.

В рейде 8 ноября участвовали более 50 силовиков, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" журналист Идрис Юсупов. По его словам, мобильные посты силовиков находились в трех местах в районе мечети - по обе стороны улицы Омарова и при выезде на улицу Гагарина. Силовики останавливали автомобили и проверяли документы, а после, как обычно, выписывали личные данные водителя в отдельный список, рассказал Юсупов.

Один из посетителей мечети, Магомед, сообщил, что силовики остановили его автомобиль, когда он возвращался с пятничной молитвы. "Сотрудник проверил документы на глаз и отдал. Дальше он [сотрудник] никаких действий не делал", - отметил верующий, добавив, что уже стоит на профучете.

Профучет является одним из способов профилактики правонарушений и рецидива преступлений, сообщается в размещенном на "Кавказском узле" материале "Профучет в МВД РФ". "Кавказский узел" также опубликовал составленную Правозащитным центром "Мемориал" инструкцию для тех, кого пытаются поставить на профучет. МВД Дагестана утверждает, что профучет не практикуется с 2017 года.

В МВД Дагестана объяснили рейд стремлением обеспечить "безопасность в местах массового скопления людей". "Судя по тому, что мне никто не звонил - ни дежурная часть, ни начальники райотделов, - значит, ни задержанных, ни доставленных нет", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель ведомства.

Ранее правозащитники указали на давление, которому подвергаются в Дагестане салафитские общины. Они считают, что вытеснение салафитов из легального поля может привести к радикализации этой группы мусульман.

Примечание:

"14 человек задержаны у салафитской мечети в Махачкале", "В Дагестане два человека задержаны по подозрению в хранении взрывчатки и боеприпасов", "В Астрахани два уроженца Дагестана задержаны по подозрению в перевозке оружия".

Автор: Ильяс Капиев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

09 ноября 2019, 17:18

09 ноября 2019, 16:52

  • Два лидера протестов в Ингушетии обратились в ЕСПЧ

    Адвокаты главы ингушского отделения Российского Красного Креста Мусы Мальсагова и председателя общественного движения "Опора Ингушетии" Бараха Чемурзиева, арестованных по делу о мартовском митинге в Магасе, заявили в ЕСПЧ о нарушении их прав.

09 ноября 2019, 15:55

  • Отставка Трифонова показала недовольство Путина силовиками Северного Кавказа

    Силовые структуры в СКФО работают неэффективно, и за отставкой министра внутренних дел по Карачаево-Черкесии Игоря Трифонова стоит попытка изменить эту ситуацию, считают опрошенные "Кавказским узлом" отставные силовики и политолог. Они не исключили связи этой отставки с делом Арашуковых и убийством главы Центра "Э" Ингушетии.

09 ноября 2019, 14:53

09 ноября 2019, 13:55

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости


Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

Персоналии

Все персоналии

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи