Около 50 силовиков провели рейд у мечети "Тангим"

21 марта 2020, 04:22

Проведенный рейд у мечети "Тангим" силовики объяснили операцией "Должник". Однако при этом сотрудники правоохранительных органов переписывали данные верующих. Несмотря на регулярные рейды силовиков и угрозу распространения коронавируса, в мечети не стало меньше прихожан, рассказали сами верующие.

Как сообщал "Кавказский узел", силовики регулярно проводят по пятницам рейды в районе мечети "Тангим" в Махачкале. В феврале один из верующих пожаловался в прокуратуру, что сотрудники правоохранительных органов угрозами вынуждали явиться на беседу после того, как переписали его данные во время рейда. В начале марта двое верующих рассказали о проблемах, возникших у них в связи с постановкой на профучет.

Профучет является одним из способов профилактики правонарушений и рецидива преступлений, говорится в справке "Профучет в МВД РФ", подготовленной "Кавказским узлом". МВД Дагестана ранее заявляло, что профучет по категории "экстремист" был отменен еще в 2017 году.

Сотрудники правоохранительных органов 20 марта провели рейд у мечети "Тангим", рассказал корреспонденту "Кавказского узла" журналист Идрис Юсупов .

По его словам, силовики останавливали отъезжавшие от мечети автомобили, мобильные посты силовиков стояли в трёх точках: по обе стороны улицы Омарова и на выезде по улице Гагарина. Общее количество силовиков составило более 50 человек. "Сотрудники полиции объявили, что ведут операцию "Должник". Останавливали людей и выписывали личные данные", - рассказал журналист .

По мнению Юсупова, несмотря на угрозу распространения коронавирусной инфекции, прихожан меньше в мечети не стало. Юсупов отметил, что в пятничной проповеди имам сделал акцент на коронавирусной инфекции.

Перед каждой пятничной молитвой в мечети проводятся мероприятия по дезинфекции, но в течении последних нескольких недель эта работа проводится более внимательно и усердно, пояснил представитель мечети "Тангим" Магомед Магомедов. "В штате мечети есть люди, которые моют и чистят все поверхности. В связи с последними событиями эта работа проводится более интенсивно", - рассказал Магомедов. Руководство мечети сократило пятничные проповеди в разумных пределах пояснил Магомедов. "Такого явного сокращения не было, но чуть покороче была [молитва]", - пояснил Магомедов.

16 марта Духовное управление мусульман России рекомендовало сократить пятничную молитву, а также ввести ограничения при посещении мечетей из-за угрозы распространения коронавируса. В связи с этим муфтият Дагестана призвал имамов мечетей сократить время проведения пятничных обрядов, а в Кабардино-Балкарии приостановлено обучение детей Корану и основам ислама. 19 марта режим повышенной готовности был введен во всех регионах юга России. Первый на юге страны случай заражения коронавирусом был выявлен 12 марта на Кубани. Спустя неделю, 19 марта, оказался положительным тест на коронавирус у пациента в Ставропольском крае, а в Краснодарском крае число случаев заражения возросло до трех, говорится в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" верующие заявили о готовности приходить в мечеть, несмотря на угрозу распространения коронавируса.

Житель Махачкалы Гамид рассказал, что готов ходить в мечеть, пока не объявят о закрытии всех мечетей в республике и повсеместном карантине. "Никаких оснований не посещать мечеть нет. Каких-либо объективных причин не приходить в мечеть нет, кроме слухов",- пояснил он. Он добавил, что лично не использует дополнительные меры защиты и санитайзеры. "У соблюдающего мусульманина в основе лежит гигиена. Пять раз в день человек омовение делает", - пояснил верующий.

При этом, по мнению Гамида, призыв муфтията Дагестана адекватен ситуации.

Житель Махачкалы Саид рассказал, что пришел в мечеть для исполнения своего долга, и что готов посещать пятничную молитву до объявления полного карантина, когда компетентные органы не введут временный запрет на коллективные собрания или до момента, когда не будет зарегистрирована первая жертва от коронавируса. Саид добавил, что сам не пользуется какой-либо дополнительной защитой, но старается вести себя осторожнее. "Я сам стараюсь не притрагиваться дверных ручек и перил", - пояснил он.

Житель Махачкалы Магомед, также являющийся прихожанином мечети "Тангим", рассказал, что пришел на коллективную молитву, несмотря на опасения. Верующий признался ,что чаще стал мыть руки и пользоваться санитайзерами после того как услышал о новой вирусной инфекции "Мы должны создавать причины, а потом полагаться на Бога", - считает он. При этом верующий нейтрально отнёсся к мерам предпринятым региональным муфтиятом. "Уменьшение времени проведения молитв, это понятно, но оно не должно вредить самой молитве или ее части", - считает он