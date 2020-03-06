Мечеть "Тангим" в Махачкале. Фото Магомеда Ахмедова для "Кавказского узла"

06 марта 2020, 21:41

Посетители мечети в Махачкале озвучили связанные с профучетом проблемы

Силовики провели сегодня очередной рейд в районе махачкалинской мечети "Тангим". Двое верующих рассказали, что в связи с занесением в базу экстремистов сотрудники силовых структур вызывали их в отделение и подвергали проверкам на стационарных постах.

Как писал "Кавказский узел", силовики регулярно проводят пятничные рейды в районе мечети "Тангим" в Махачкале. В феврале один из верующих пожаловался в прокуратуру, что силовики угрозами вынуждали явиться на беседу после того, как переписали его данные во время рейда.

В сегодняшнем рейде участвовали десятки сотрудников правоохранительных органов, их мобильные посты находились в трех локациях, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" очевидец, журналист Идрис Юсупов.

Сотрудники правоохранительных органов обеспечивали безопасность в местах массового скопления людей, заявил корреспонденту "Кавказского узла" представитель пресс-службы МВД Дагестана.

Профучет является одним из способов профилактики правонарушений и рецидива преступлений, сообщается в справке "Профучет в МВД РФ", подготовленной "Кавказским узлом". МВД Дагестана ранее заявляло, что профучет по категории "экстремист" был отменен еще в 2017 году.

Посетитель мечети "Тангим", назвавшийся Нурмагомедом, пожаловался на проблемы при пересечении межрегиональных границ и проезде по дорогам внутри Дагестана. По словам верующего, силовики долго проверяют его на стационарных постах, расспрашивая, куда и зачем он едет. "Ехал с отцом в аэропорт. Меня остановили и начали проверять, копии моих документов делать", - рассказал верующий корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Нурмагомеда, при одной из таких проверок силовик пояснил, что тот состоит на профилактическом учете как экстремист. Выписку из соответствующей базы с указанием этого статуса силовик сделать отказался.

Другой посетитель "Тангим", представившийся корреспонденту "Кавказского узла" Абдулом, рассказал, что в конце февраля его по рабочему телефону вызвали в отдел полиции. Звонивший заявил, что нужно уточнить детали по некоему административному делу. На следующий день силовик позвонил снова, и Абдул сказал ему, что не сможет прийти в назначенное время. Он попросил пояснить причины вызова в полицию. "Там произошло какое-то ограбление, и ты подходишь по описанию", - процитировал Абдул слова силовика. Объяснить, как в отдел полиции попали его личные данные и номер служебного телефона, Абдулу отказались, не назвал силовик и свою должность.

Опасаясь за свою карьеру, Абдул явился в отдел полиции. Там его спросили, посещает ли он мечеть "Тангим", и указали, что все посетители этой мечети находятся под наблюдением. Верующий сказал, что ходит не только в "Тангим", но и в другие мечети. Затем силовики переписали его данные, а также, со слов самого Абдула, данные его ближайших родственников. Они также сфотографировали его.

Верующий указал корреспонденту "Кавказского узла", что силовики ни разу не останавливали его в ходе рейдов у мечети.

Примечание:

"Житель Дагестана получил три года колонии после публикации видео в соцсети", "Житель Дагестана осужден за комментарии в соцсетях", "Уроженец Дагестана приговорен к колонии за видео в Сети". 

Автор: Ильяс Капиев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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