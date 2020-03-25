Прохожие в медицинский масках. REUTERS/Evgenia Novozhenina

25 марта 2020, 11:42

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось до 73

Коронавирус подтвержден еще у трех человек, под наблюдением врачей в больницах находятся 252 человека, сообщили сегодня власти Грузии. Выздоровел десятый зараженный.

Как писал "Кавказский узел", 24 марта число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 70. В Марнеули, который стал очагом распространения коронавирусом, Минздрав решил применять экспресс-тесты, чтобы выявлять зараженных на ранней стадии.

Число зараженных в Грузии достигло 73. На карантине находятся 4055 человек, а 252 человека остаются в больнице, сообщается в сегодняшней публикации на правительственном сайте по мониторингу ситуации с коронавирусом.

В Грузии выздоровел уже десятый зараженный коронавирусом, его выписали из больницы 24 марта, сообщила сегодня директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая. Она добавила, что в больнице остаются 22 пациента, передала "Грузия Online".

Одна из пациенток инфекционной больницы находится в тяжелом состоянии, у нее диагностированы сепсис и пневмония, отметила Марина Эзугбая. "Самым сложным пациентом является пожилая женщина, исходя из ее возраста, сопутствующего неврологического заболевания, а также в параллельном режиме заболевания сердечнососудистой системы. <...> Прогнозировать результаты невозможно", - процитировал сегодня Эзугбаю "ИнтерпрессНьюс".

В Марнеули и Болниси третий день действует особый режим, города остаются закрытыми. Ночью местность контролируется с помощью приборов ночного видения, полиция и военные используют и дроны. Госпитализированная в Марнеули 62-летняя женщина продолжает находиться в крайне тяжелом состоянии, перевел корреспондент "Кавказского узла" сегодняшнее сообщение грузинского телеканала "Мтавари архи".

21 марта в Грузии объявлено чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса. С 23 марта закрыты на жесткий карантин два района в регионе Квемо Картли - Марнеульский и Болнисский. Власти запретили собираться в одном закрытом помещении группами более 10 человек, а также призвали соблюдать дистанцию между людьми минимум в один метр. С 24 марта в Грузии введен запрет на передвижение между городами автобусов и пассажирских поездов, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

В Аджарии из пяти пациентов с коронавирусом один находится в состоянии средней тяжести, у остальных болезнь протекает в легкой форме, перевел корреспондент "Кавказского узла" слова министра здравоохранения автономной республики Аджария Заала Микеладзе, прозвучавшие сегодня в эфире "Рустави 2". Микеладзе отметил, что еще двое зараженных коронавирусом - граждане Австрии, уже покинувшие Грузию. В Аджарии находятся в изоляции более 100 человек.

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" опубликовал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии". Новости о распространении новой инфекции отслеживаются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Грузинских чиновников решено ограничить в поездках за рубеж из-за коронавируса", "Дефицит медицинских масок из-за угрозы коронавируса обеспокоил жителей Армении", "Два замминистра в Грузии решили самоизолироваться из-за коронавируса".

Автор: Галина Готуа; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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