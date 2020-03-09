Грузинских чиновников решено ограничить в поездках за рубеж из-за коронавируса

09 марта 2020, 18:20

Число командировок чиновников за границу будет ограничено, чтобы снизить распространение коронавируса, сообщили в правительстве Грузии. При 15 заболевших у властей нет четкого плана действий по борьбе с инфекцией, констатировали специалисты.

Как писал "Кавказский узел", сегодня стало известно, что в больницах Грузии находятся 15 человек, заразившихся коронавирусом, еще 51 пациент госпитализирован с подозрением на заболевание. 8 марта в Тбилисской инфекционной больнице сообщили, что у одного из заразившихся коронавирусом развилась двусторонняя пневмония.

К 5 марта в Грузии были зафиксированы девять случаев заражения коронавирусом граждан страны, вернувшихся из Италии и Ирана. Власти Грузии приостановили авиасообщение с этими странами и Китаем. Утром 7 марта число зараженных коронавирусом в Грузии составляло 12, позже в тот же день число пациентов с коронавирусом возросло до 13, а число госпитализированных с подозрением на заболевание - до 69 человек.

Власти вводят новые ограничения для предупреждения распространения коронавируса

Правительственный межведомственный координационный совет по предупреждению распространения коронавируса в стране на заседании 9 марта принял решение ограничить командировки сотрудников государственных ведомств за границу, за исключением крайней необходимости, ограничения также коснулись и поездок на учебу, говорится в сообщении пресс-службы правительства, полученном сегодня корреспондентом «Кавказского узла».

Власти стране призвали граждан, находящихся в самоизоляции на карантинный период, проявить «высокую социальную ответственность» и действовать в соответствии с рекомендациями Минздрава – соблюдать правила самоизоляции, чтобы не создавать потенциальную опасность членам своих семей и обществу. «На сегодняшнем заседании еще раз было отмечено, что правительство полностью управляет процессом», - говорится в сообщении.

Эпидемия коронавируса началась в Китае в конце декабря 2019 года. После информации о первом зараженном в Грузии границы с ней закрыли Абхазия и Южная Осетия. Подтвержденные случаи заражения коронавирусом есть в Азербайджане, где их 6 марта стало девять, и в Армении, где выявлен один заболевший, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Примечательно, что закрытие прямого авиасообщения с Италией еще 6 марта в эфире «Имеди» отрицательно оценила министр здравоохранения страны Екатерина Тикарадзе. По ее словам, при прямом авиасообщении врачи временно изолировали прибывших авиарейсами из Италии, а при закрытии авиасообщения – прибывающие должны будут ехать через третьи страны, что создаст дополнительные сложности, поскольку это «усложнит мониторинг границы».

В оппозиционной партии «Единое национальное движение», оценивая действия властей, направленные на предупреждение распространения коронавируса в стране, указали, что подготовиться к этому было сложно не только для Грузии, но и для европейских стран.

«Мы наблюдаем проблемы и в более развитых европейских странах. На этом этапе не стоит сильно критиковать власти. Есть недостатки, но их нужно исправить как можно быстрее, и надо думать, что будет дальше», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» председатель фракции ЕНД в парламенте Роман Гоциридзе.

Он сообщил, что власти действуют «в спешке», с запозданием выделили места под карантин в больницах, а при распространении вируса в больницах не хватит мест для пациентов.

Гоциридзе счел, что вопрос реализации открытых продуктов питания необходимо рассматривать не только в контексте распространения коронавируса, а в целом самой торговой системы и санитарных норм. «Рынки, где все продается открытым – преемственность от старой экономики СССР, за один месяц или год такие вопросы не решаются», - уверен он.

В Национальном центре по контролю над заболеваниями предупредили об опасности открытых продуктов

Необходимо отметить, что в целях предупреждения распространения коронавируса в стране периодически проводят дезинфекцию муниципального транспорта и ведомств, направленных на обслуживание населения. Однако власти не предпринимают других действий с целью обеспечения безопасности, среди них – отсутствие регуляций по функционированию открытых кафе и продаже в них открытых продуктов питания, не подлежащих термической обработке. В большинстве столичных магазинов продают открытыми хлебобулочные изделия, а также ряд других продуктов. Также открытые продукты питания продаются на рынках, сообщает корреспондент «Кавказского узла».

Продукты питания, продающиеся открытыми, могут быть опасными, если они инфицированы, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» заместитель руководителя Национального центра по контролю над заболеваниями Грузии Паата Имнадзе.

«Все продукты опасны, если они инфицированы - на них кто-нибудь покашлял или чихнул – их приобрели и съели», - сказал Имнадзе.

Он пояснил, что на продуктах питания вирус живет несколько часов, при высокой температуре он живет меньше, при низкой – больше. Однако на сегодняшний день нет точных официальных данных, что коронавирус передается фекально-оральным путем.

В НПО указали на неготовность властей к распространению коронавируса

Руководитель неправительственной организации «Центр исследования политики здравоохранения и социальных вопросов», доктор медицинских наук Серго Чихладзе указал, что периодически появляется информация о проведении дезинфекции муниципального общественного транспорта, но неизвестно насколько регулярно она проводится. Чихладзе не исключил, что эти сообщения распространяют в рамках пиар-компании. Также он отметил, что власти, осуществляя действия по предупреждению распространения коронавируса в стране, не регулируют ряд сфер, в том числе и сферу питания.

«Не исключено, что про регуляции этих сфер забыли или не знают, как их осуществить», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Серго Чихладзе.

Он раскритиковал подготовку властей к предупреждению распространения заболевания в стране. В частности, по словам Чихладзе, власти Грузии не проводили подготовку в первые два месяца – с начала распространения заболевания в мире и до появления в конце февраля первого инфицированного в стране, несмотря на то, что в конце января был создан правительственный межведомственный координационный совет по предупреждению распространения коронавируса. За этот период не информировали население о заболевании, не сообщали о мерах предосторожности, указал Чихладзе.

«Первая информация, социальные буклеты появились в последнюю неделю февраля. Люди до сих пор не знают, что такое коронавирус и чем он опасен. Власти начали предпринимать действия только с появлением первого больного – это большое упущение», - сказал Чихладзе.

Кроме того, он назвал такие недоработки властей как: отсутствие своевременной переподготовки врачей, пограничников и таможенников; запоздалая подготовка к вспышке инфекции внутри страны – количество мест для инфицированных коронавирусом и людей в карантине, распределение мест их размещения, количество запасов медицинских препаратов, в том числе и для лечения осложнений в результате заболевания коронавирусом; отсутствие менеджмента процесса и координированных действий властей.

«До сих пор нет ясности о количестве специально экипированных палат, боксов, количестве медицинских запасов, точный алгоритм размещения пациентов и менеджмента, сколько аппаратов искусственного дыхания. Когда запрашиваем эту информацию у министерства здравоохранения, они не могут привести точные цифры - это свидетельствует о недостаточной подготовке ведомства», - сказал Чихладзе.

Он также сообщил, что боксы в инфекционной больнице не отвечают требованиям международных стандартов. Нет данных, сколькими диагностическими тестами по выявлению инфекции коронавируса располагает Грузия, как, в каком количестве и где намерены закупать новые тесты и медикаменты, перечислил Чихладзе.

Эксперт сообщил, что тесты на выявление заболевания коронавирусом проходят только те, кто помещен в инфекционную больницу. У других нет возможности проверить, больны ли они коронавирусом, в том числе и в инфекционной больнице, так как попасть туда можно только при ярко выраженной симптоматике. Власти не дают возможности частным компаниям закупать другие тесты и создавать лаборатории для обработки образцов по выявлению коронавируса, сообщил Чихладзе. Практика европейских стран свидетельствует о том, что у ряда инфицированных коронавирусом нет симптомов заболевания или они минимальные, при этом люди – носители вируса и могут заражать других, добавил он.

Чихладзе указал, что власти рассматривают потенциальными переносчиками коронавируса только тех, кто недавно был в очагах его распространения – Иране, Италии и других странах и проверяют только их первые контакты. При этом невозможно проследить, с кем люди контактировали на протяжении нескольких дней – порой 10-14 дней, пока у них не появились ярко выраженные симптомы заболевания.

«Грузии повезло, что первый инфицированный появился в стране через два месяца после начала распространения коронавируса в мире. Поэтому у нас сейчас нет вспышки, но все может измениться в ближайшую пару недель», - сказал Чихладзе.

Он уверен, что в стране будет расти количество инфицированных коронавирусом, и опасается, что их количество может достигнуть несколько сотен, и при этом станет весьма сложно контролировать процесс из-за недостаточного уровня подготовки менеджмента государственных служб и Минздрава.

Новости о распространении коронавируса собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".