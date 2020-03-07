Число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 12

07 марта 2020, 11:15

Три новых случая заражения коронавирусом подтверждены в Грузии за минувшие сутки, один из 12 заболевших находится в тяжелом состоянии.

Как писал "Кавказский узел", на 5 марта в Грузии были зафиксированы девять случаев заражения коронавирусом у граждан страны, вернувшихся из Италии и Ирана. Власти страны приостановили авиасообщение с Китаем, Ираном и Италией.

Эпидемия коронавируса началась в Китае в конце декабря 2019 года. После информации о первом зараженном в Грузии границы с ней закрыли Абхазия и Южная Осетия. Подтвержденные случаи заражения коронавирусом есть в Азербайджане, где их 6 марта стало 9, и в Армении, где выявлен только один заболевший, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

На утро 7 марта в Грузии зафиксировано уже 12 случаев заражения коронавирусом нового типа, все они выявлены за последние сутки. В стационарах остаются 40 человек, наличие у которых вируса еще не проверено. 140 человек, у которых коронавирус не подтвердился, помещены под карантин, со ссылкой на посвященный эпидемии сайт правительства Грузии передал Первый канал грузинского телевидения.

В числе зараженных - сын руководителя Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Николоз Гамкрелидзе, директор одной из крупных медицинских компаний. "Несмотря на то, что эта информация конфиденциальна, как и персональная медицинская информация всех пациентов, я решил публично объявить об этом. Официальное разрешение на разглашение мне также дал Центр контроля заболеваний", - процитировали сегодня Николоза Гамкрелидзе "Новости-Грузия".

Состояние одного из первых девяти зараженных тяжелое, его температура повышается до 39,5. "Он находится под интенсивным наблюдением, у него, кроме того, кашель, общая слабость", - привела вечером 6 марта слова директора Тбилисской инфекционной больницы Тенгиза Церцвадзе "Грузия Online".

Новости о распространении коронавируса публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус добрался до Кавказа".