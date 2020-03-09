Число пациентов с коронавирусом в Грузии выросло до 15

09 марта 2020, 09:58

В больницах Грузии находятся 15 человек, заразившихся коронавирусом, еще 51 пациент госпитализирован с подозрением на заболевание.

Как писал "Кавказский узел", 7 марта число пациентов с коронавирусом в Грузии возросло до 13, а число госпитализированных с подозрением на заболевание - до 69 человек. 8 марта стало известно, что у одного из заразившихся коронавирусом развилась двусторонняя пневмония.

К 5 марта в Грузии были зафиксированы девять случаев заражения коронавирусом граждан страны, вернувшихся из Италии и Ирана. Власти Грузии приостановили авиасообщение с этими странами и Китаем. Утром 7 марта число зараженных коронавирусом в Грузии составляло 12, в стационарах под наблюдением находились 40 человек, а 140 были помещены в карантин.

В Грузии подтвердились еще два случая заболевания коронавирусом, число заболевших достигло 15, сообщает сегодня "Интерпрессньюс".

По данным издания, в режиме карантина сегодня находится 141 человек, а в стационаре под наблюдением – 51.

14 из 15 заболевших находятся в инфекционной больнице Тбилиси, еще один – в медцентре Сачхере (регион Имерети), уточняют сегодня "Новости-Грузия".

Эпидемия коронавируса началась в Китае в конце декабря 2019 года. После информации о первом зараженном в Грузии границы с ней закрыли Абхазия и Южная Осетия. Подтвержденные случаи заражения коронавирусом есть в Азербайджане, где их 6 марта стало девять, и в Армении, где выявлен один заболевший, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Новости о распространении коронавируса собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".