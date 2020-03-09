Ухудшилось состояние здоровья одного из зараженных коронавирусом в Грузии

09 марта 2020, 06:01

У одного из заразившихся коронавирусом жителей Грузии развилась двусторонняя пневмония, состояние еще одного оценивается как тяжелое.

Как писал "Кавказский узел", по данным на 7 марта, число заразившихся коронавирусом в Грузии возросло до 13, а число пациентов с подозрением на заболевание в стационарах - до 69 человек, еще один отправлен в карантин.

У одного из заразившихся коронавирусом в Грузии развилась двусторонняя пневмония. Пациент обратился за медицинской помощью, уже будучи в тяжелом состоянии, однако рентген не выявил пневмонию на начальном этапе, информирует 8 марта "Спутник-Грузия" со ссылкой на медицинского директора Тбилисской инфекционной больницы Марину Эзугбая.

Всего в Тбилисской инфекционной больнице находятся 12 человек. Состояние еще одного пациента остается сравнительно тяжелым, еще у одного заболевание протекает бессимптомно, у девятерых наблюдаются минимальные симптомы, в частности, повышенная температура, боль в горле и легкий кашель, пишет "Грузия-онлайн" со ссылкой на директора Тбилисской инфекционной больницы Тенгиза Церцвадзе.

Эпидемия коронавируса началась в Китае в конце декабря 2019 года. После информации о первом зараженном в Грузии границы с ней закрыли Абхазия и Южная Осетия. Подтвержденные случаи заражения коронавирусом есть в Азербайджане, где их 6 марта стало девять, и в Армении, где выявлен только один заболевший, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".