Тринадцатый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Грузии

07 марта 2020, 22:40

Число заразившихся коронавирусом в Грузии к вечеру возросло до 13, а число пациентов с подозрением на заболевание в стационарах - до 69, еще один человек отправлен в карантин.

Как писал "Кавказский узел", на 5 марта в Грузии были зафиксированы девять случаев заражения коронавирусом у граждан страны, вернувшихся из Италии и Ирана. Власти Грузии приостановили авиасообщение с Китаем, Ираном и Италией. Сегодня утром число зараженных коронавирусом в Грузии составляло 12, в стационарах под наблюдением находились 40 человек, а 140 были помещены под карантин.

Эпидемия коронавируса началась в Китае в конце декабря 2019 года. После информации о первом зараженном в Грузии границы с ней закрыли Абхазия и Южная Осетия. Подтвержденные случаи заражения коронавирусом есть в Азербайджане, где их 6 марта стало девять, и в Армении, где выявлен только один заболевший, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Тринадцатый случай заражения коронавирусом был выявлен сегодня вечером. Заболевший - гражданин Грузии, сообщил руководитель Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе в эфире грузинской телекомпании "Мтавари архи".

По словам Церцвадзе, ситуация в Грузии обнадеживающая по сравнению с другими странами. Эпидемиологическая служба предпринимает все меры для прекращения распространения коронавируса внутри страны, сказал Церцвадзе, сообщение которого перевела корреспондент "Кавказского узла".

В карантине сейчас находится 141 человек, 69 - в стационаре под пристальным наблюдением врачей, сообщил вечером Национальной центр по контролю над заболеваниями в Грузии.

Руководитель центра Амиран Гамкрелидзе сегодня на брифинге призвал жителей страны не поддаваться панике. "Оснований для паники нет. В стране должно быть больше осторожности и гражданской ответственности. Не нужно скрывать симптомы, когда возвращаемся из других стран. Для нас в этом плане сейчас более всех опасна Италия, откуда возвращается очень много наших соотечественников. После запрета полетов правительство Грузии сделает все для того, чтобы у наших соотечественников была возможность вернуться в Грузию, однако все они должны знать, что необходимо пройти двухнедельный карантин", - заявил Гамкрелидзе в эфире телекомпании "Имеди".

В Минздраве Грузии отметили, что граждане, прибывающие из Китая, Ирана, Южной Кореи и Италии будут проходить интенсивную проверку и обязательный 14-дневный карантин. "Это правило распространится и на иностранных граждан, которые в течение 14 дней находились или путешествовали в странах с высоким риском заражения коронавирусом", - рассказали корреспонденту "Кавказского узла" на горячей линии министерства здравоохранения.

Для предотвращения распространения коронавируса муниципальный транспорт ежедневно обрабатывается специальными дезинфицирующими средствами, сообщил мэр столицы Каха Каладзе.

"Подобный процесс происходит на каждой станции метро и на канатной дороге Рике - Нарикала. Продезинфицированы 54 подземных перехода и детские сады", - приведены слова мэра Тбилиси на сайте администрации.

Новости о распространении коронавируса публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус добрался до Кавказа".