Черкесский писатель пожаловался в ПАСЕ на поправку к Конституции России

19 марта 2020, 13:15

Предложенная Владимиром Путиным конституционная поправка о государствообразующем народе носит дискриминационный характер по отношению к другим народам России, заявил 18 марта черкесский писатель из Иордании Адель Башкауи. Он попросил ПАСЕ проверить, соответствует ли эта поправка обязательствам России перед Советом Европы.

Как писал "Кавказский узел", в республиках Северного Кавказа раскритиковали понятия "государствообразующий народ" и "язык государствообразующего народа", которые предложил внести в Конституцию президент Владимир Путин. В частности, против выступили сотрудники местных вузов, а семь ингушских тейпов объявили бойкот назначенному на 22 апреля голосованию по поправкам.

"Кавказским узлом" опубликован полный текст протестного заявления сотрудников Кабардино-Балкарского института гуманитарных исследований. Представители ингушских тейпов заявили, недопустимо участвовать в голосовании, когда власти преследуют противников соглашения о границе с Чечней и не выполняют закон о репрессированных народах, который предполагает возвращение ингушей в Пригородный район Северной Осетии.

Инициированное Владимиром Путиным изменение Конституции вызвало "крайне негативную реакцию гражданского общества России, представителей коренных народов Российской Федерации, правозащитников, экспертного сообщества", указал в открытом обращении в Парламентскую ассамблею Совета Европы проживающий в Иордании черкесский писатель Адель Башкауи.

Он пояснил, что речь идет о понятии "язык государствообразующего народа". "Данная норма, на наш взгляд, вводит в России этническую сегрегацию и дискриминацию ее коренных народов и национальных меньшинств, разделяя многонациональный народ Российской Федерации и предоставляя особый статус этническим русским как государствообразующему народу. Иным коренным народам России, национальным меньшинствам устанавливается статус не государствообразующих народов, фактически возводя их в статус народов и граждан "второго сорта", - говорится в обращении Башкауи, опубликованном 18 марта на сайтах NatPress и "Адыгэ Хэку".

20 января Владимир Путин предложил изложить часть 1 статьи 68 Конституции России в такой редакции (дополнение выделено полужирным шрифтом): "1. Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации". "Кавказский узел" опубликовал полный текст законопроекта "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти", где перечислены поправки в действующую Конституцию.

Адель Башкауи напомнил, что одним из оснований для принятия России в Совет Европы было положительное заключение, данное Венецианской комиссией на Конституцию 1993 года. Он попросил ПАСЕ проверить, соответствует ли проект изменения 68-й статьи обязательствам России в рамках Совета Европы. "Мы также просим Парламентскую Ассамблею Совета Европы направить в Россию мониторинговую миссию ПАСЕ для оценки положения коренных народов России и национальных меньшинств в свете принимаемых в России решений по этнической сегрегации и дискриминации ее народов", - говорится в обращении Башкауи.

Поправки к Конституции России, уже принятые обеими палатами Федерального Собрания и местными парламентами, продолжают политику упразднения республик, лишают их права на самоопределение, сохранение национальной культуры и языка, считают опрошенные "Кавказским узлом" эксперты. Такая тенденция будет способствовать росту сепаратизма в стране и усиливает раскол между властью и обществом, констатировали они.

Адель Башкауи - этнический черкес-шапсуг, гражданин Иордании. Он автор изданной на английском языке книги Cirkassia: born to be free ("Черкесия: рожденная свободной"), посвященной войне черкесов с Российской империей, их изгнанию с Северного Кавказа и дальнейших судьбах этого народа, сообщило 6 февраля 2018 года издание Newcaucasus.

"Для самой России, для ее нынешней власти было бы полезно изучить вопрос, принять решение о [признании] геноцида, и тем самым оставить все обиды и противоречия в прошлом, чтобы вместе с черкесами двигаться дальше", - сказал Башкауи на презентации этой книги, состоявшейся в 2018 году в Черкесском культурном центре в Тбилиси.

Черкесские организации требуют, чтобы власти России признали геноцид черкесов во время Кавказской войны, после которой большая часть черкесов была вынуждена расселиться в более чем 40 странах мира, а на родине остались, по разным оценкам, от 5 до 10% от предвоенного населения, говорится в справке "Адыги", размещенной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Новости о протестах против инициированных президентом конституционных поправок публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Конституция Путина". Материалы о положении черкесских репатриантов в регионах юга России "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Черкесский вопрос".