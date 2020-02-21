Ростовчане проигнорировали пикет против поправок в Конституцию

21 февраля 2020, 23:04

Участниками согласованного пикета "Нет поправкам в Конституцию" в Ростове-на-Дону стали всего три человека. Организаторы акции объяснили малочисленность неудобным местом проведения и равнодушием горожан.

Согласованный с администрацией города пикет против поправок в Конституцию состоялся сегодня в ростовском парке "Дружба". Организаторами было заявлено участие 150 человек, но пришли лишь трое. Пикет освещали четыре журналиста, среди которых был корреспондент "Кавказского узла".

15 января в послании Федеральному собранию Президент РФ Владимир Путин предложил "вынести на обсуждение ряд конституционных изменений", в том числе "закрепить статус и роль Госсовета", поручить Госдуме назначение премьер-министра и участие в формировании правительства и т. д.

В начале пикета к организаторам подошли сотрудники полиции и поинтересовались разрешительными документами. На мероприятии присутствовали восемь сотрудников полиции, которые переписали данные всех участников пикета. Полицейский наряд дежурил до окончания мероприятия на некотором отдалении от пикетчиков.

Участники акции держали плакаты "Я против поправок к Конституции" и "Нет поправкам в Конституцию". В связи с тем, что пикет проходил в холодную погоду на большом удалении от улиц в городском парке в Северном микрорайоне, где в это время почти не бывает гуляющих, он не привлек внимание ростовчан – за полтора часа происходящим заинтересовалось только трое прохожих.

Пикет официально назывался "Нет поправкам в Конституцию" и был организован Ростовской областной общественной правозащитной организацией "Быть услышанным".

"В нашей стране запланировано изменение Конституции. Но дело в том, что любое изменение в Конституцию должно соответствовать определенному порядку. У нас, к сожалению, порядок внесения изменений в Конституцию не соблюдается. В связи с этим подымается вопрос – или то, что у нас есть, не Конституция, или то, что у нас есть, - Конституция, но она должна быть нивелирована", - сказал председатель организации "Быть услышанным" Павел Сагайда корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, изменения в Конституцию таким образом вносить нельзя. "Я выражаю свою общественную позицию. Я против всех поправок в Конституцию, потому что они вносятся с нарушением процедуры. Соответственно в любой момент, по любому желанию, можно изменить любую статью Конституции, потому что прецедент уже был создан", - добавил Сагайда.

Также правозащитник сообщил, что первоначально он подавал документы на проведение пикета в центре Ростова-на-Дону, рядом с Публичной библиотекой, однако власти отказали ему в этом.

"Категорически против всех поправок в Конституцию. Ни государство, ни граждане не готовы к этому. Это надо обсуждать, создавать специальную комиссию. Сейчас заявлен пикет на 150 человек, а пришло трое. Это значит - люди спят, а потом будут плакать, что без них решили", - рассказала участник пикета, член правозащитной организации Жанна Пшихопова.

Ростовчане, гулявшие в парке, где проходил пикет, рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что они думают о поправках к Конституции и целесообразности проведения подобных протестных акций.

"Конституция должна корректироваться. Что плохого внесли в поправках? Я не понимаю. Если будет референдум, я обязательно пойду голосовать за предложенные президентом поправки", - заявила Евгения Дмитриевна, гулявшая по парку с собакой.

"Я просто интересуюсь, что написано на плакатах, но не знаю ни о каких поправках, потому что уже лет 15 не смотрю телевизор. Если бы я смотрел телевизор, то переживал бы по поводу того, что происходит в обществе. Но я не переживаю, я на пенсии", - высказал свое мнение проходивший мимо пенсионер Павел Александрович.

"Этот пикет как крик страждущего в пустыне. К сожалению, сейчас я с пессимизмом отношусь к подобным мероприятиям. У властей слишком много сил, чтобы заставить замолчать любого из нас. Я думаю, с каждым годом это давление будет становится все большим и большим. И здесь дело уже не только в поправках в Конституцию, а в общем настрое властей на репрессии. Я думаю, на пикеты люди не ходят и вообще слабо борются за свои права именно поэтому - боятся репрессий", - сказал Сергей, повар в одной из ростовских пекарен.

Мероприятие прошло без происшествий и провокаций.

Напомним, 15 февраля в Краснодаре прошли одиночные пикеты против поправок в Конституцию. По мнению организаторов пикетирования, политикой и поправками в основной закон больше интересуются пожилые люди, а не молодежь.