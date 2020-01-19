Участники шествия памяти Маркелова и Бабуровой выступили против изменения Конституции

19 января 2020, 18:01

Более 1400 человек приняли участие в шествии памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой в Москве, 11 участников акции были задержаны. Акцию поддержали противники предложенных Путиным изменений в Конституцию.

Как писал "Кавказский узел", сегодня на Тверском бульваре в Москве не менее 1300 человек собрались, чтобы провести согласованное с властями шествие памяти убитых 11 лет назад адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой.

Станислав Маркелов был убит 19 января 2009 года в Москве после пресс-конференции, посвященной выходу из тюрьмы бывшего полковника Юрия Буданова, который отбыл срок по обвинению в убийстве чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. В результате покушения погибла также журналистка "Новой газеты" Анастасия Бабурова. Маркелов представлял интересы потерпевшей стороны в деле Буданова, говорится в биографии Станислава Маркелова, подготовленной "Кавказским узлом".

Шествие в память о Станиславе Маркелове и Анастасии Бабуровой завершилось возложением цветов на месте их убийства около бывшего пресс-центра на Пречистенке, сообщает ТАСС.

По итоговым данным "Белого счетчика", который ведет подсчет участников подобных акций, к началу шествия число его участников выросло, в акции приняли участие 1420 человек. "Еще около 20 человек после закрытия рамок [металлодетекторов] были отправлены полицией параллельно бульвару", - говорится в сообщении "Белого счетчика" в Twitter.

Участники шествия держали, в частности, плакаты со словами «Стас и Настя должны были жить», «Помнить — значит бороться», некоторые шли с цветами в руках, пишет "Новая газета".

Во время согласованной с властями акции были задержаны 11 человек, сообщает «МБХ медиа». Причины задержания неизвестны, уточняет издание. При этом еще до начала шествия силовики задержали участника акции Константина Фокина, который держал плакат со словами «Путин уходи», сообщило сегодня со ссылкой на очевидца "ОВД-Инфо".

В числе других был задержан молодой человек, "не старше 20 лет". На вопрос одного из организаторов, почему задержали молодого человека, сотрудник полиции дал понять, что задержанный - "провокатор", информирует "Коммерсант".

Год назад, 19 января 2019 года, в Москве были задержаны четыре участника шествия в память о Маркелове и Бабуровой. В тот же день были задержаны несколько участников аналогичного шествия и в Санкт-Петербурге.

Традиционная повестка акции памяти Маркелова и Бабуровой, по словам Галяминой, расширилась "повесткой смены Конституции". К шествию присоединились активисты, выступающие против изменений в Конституцию, которые предложил Владимир Путин. Выйти на акцию призвала муниципальный депутат Юлия Галямина, сообщает на своем сайте телеканал "Дождь".

"Цель смены Конституции – максимальное продление полномочий конкретного человека. Непонятно, какую должность он будет занимать, но он опять будет во главе России... Мои дети родились при Путине, и я [не хочу] чтобы у меня внуки рождались при Путине", - приводятся слова Юлии Галяминой на видео, размещенном на сайте телеканала.

Сама Юлия Галямина назвала сегодняшнее шествие памяти Маркелова и Бабуровой "не кульминацией, а началом гражданской кампании" против изменений в Конституцию. "Лучше показать, что нас пока не так много, но мы есть и начинаем действовать, чем своим молчанием поддерживать конституционный переворот", - написала она в анонсе акции на своей странице в Facebook.

15 января в послании Федеральному собранию Владимир Путин предложил, в частности, "вынести на обсуждение ряд конституционных изменений", в том числе "закрепить статус и роль Госсовета", а Госдуме доверить "не только согласование, но и назначение не только премьера, но и вице-премьера". Президент, по словам Путина, "не сможет отклонить кандидатуры предложенных лиц", сообщило в тот же день РБК.

Муниципальный депутат и журналист Илья Азар сообщил сегодня на своей странице в Facebook, что каждый год старается принимать участие в шествии памяти Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. "Для меня это способ почтить память убитых, выразить свое уважение движению антифашистов и свое неприятие неонацизма", - написал он.

Напомним, в мае 2011 года по обвинению в убийстве Маркелова и Бабуровой были осуждены Никита Тихонов и Евгения Хасис. 24 сентября 2014 года Тихонов был осужден также по обвинению в создании запрещенной в России судом и признанной экстремистской "Боевой организации русских националистов" (БОРН). В апреле 2015 года к длительным срокам были приговорены предполагаемые участники этой организации Максим Баклагин, Вячеслав Исаев и Михаил Волков, также обвиненные в причастности к убийству Маркелова и Бабуровой. 24 июля 2015 года получил пожизненный срок Илья Горячев, под руководством которого, как считает следствие, было совершено нападение на адвоката.

На "Кавказском узле" опубликована справка "Убийство Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой", в которой можно прочитать об обстоятельствах преступления и расследовании убийства. В разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" также размещена биография полковника Юрия Буданова.