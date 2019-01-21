Участники акции памяти Маркелова и Бабуровой обвинены в неповиновении полиции

21 января 2019, 15:57

Один из участников согласованного шествия в память об адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой в Москве Игорь Ясин связал свое задержание с протестом против преследования геев в Чечне.

Как писал "Кавказский узел", адвокат Станислав Маркелов был убит 19 января 2009 года в Москве после пресс-конференции, посвященной выходу из тюрьмы бывшего полковника Юрия Буданова, который отбыл срок по обвинению в убийстве чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. В результате покушения погибла также журналистка "Новой газеты" Анастасия Бабурова.

Шествие в память о Станиславе Маркелове и Анастасии Бабуровой прошло в центре Москвы 19 января и было согласовано мэрией. В акции приняли участие представители различных правозащитных и антифашистских движений, партий, профсоюзов, журналисты. Они прошли от Новопушкинского сквера к началу улицы Пречистенка, где возложили цветы, сообщил ТАСС, не приведя данные о количестве участников.

По данным издания, участников шествия сопровождали наряды силовиков, были задержаны несколько человек, в том числе сопредседатель профсоюза журналистов Игорь Ясин.

Незадолго до задержания Ясина начал провоцировать неизвестный, он пытался вырвать радужный флаг из рук Игоря. После этого к нему подошли силовики. Ясин успел выкрикнуть: "Прямо сейчас в Чечне убивают ЛГБТ! Об этом нужно говорить!" - и был задержан. После него были задержаны сотрудник МХГ Николай Кретов, Дмитрий Борисенко и Михаил Комраков, написала 19 января "Новая Газета".

"Задержали за радужный флаг. Людей в Чечне убивать можно, а флаг на антифашистском шествии нести - нет", - написал в тот же день в своем аккаунте в twitter Игорь Ясин.

При этом, по данным члена совета Правозащитного центра "Мемориал" Сергея Давидиса перед началом шествия силовики запретили нести плакат: "Против преследований и "убийств чести" представителей ЛГБТ в Чечне". "Решение о том, что он якобы не соответствует цели мероприятия, которая, между тем, в частности, предполагала "обратить внимание на недопустимость нетерпимости к каким бы то ни было группам граждан", принял лично [высокопоставленный чиновник] (...) И если [чиновник], мне кажется, руководствовался обычным чиновничьим "как бы чего не вышло", то присоединившийся позднее к цензуре [силовик] и вовсе предложил отправляться с этими плакатами в Чечню", - написал 20 января в своем аккаунте в Facebook Давидис.

Об очередной волне преследований геев в Чечне сообщила 11 января "Новая газета". По данным российской ЛГБТ-сети, с конца декабря 2018 года в Чечне были задержаны около 40 человек за их предполагаемую или реальную сексуальную ориентацию, два человека были убиты. У международных организаций нет эффективных рычагов влияния на Россию в связи с нарушениями прав человека в Чечне, заявили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Вместе с Игорем Ясиным были задержаны еще три человека, которые находились рядом и пытались выяснить причины его задержания, процитировал участницу акции Викторию Громову "Интерфакс".

По словам координатора проекта правовой помощи "ОВД-Инфо" Аллы Фроловой, которые цитирует агентство, задержанные на акции в память о Станиславе Маркелове и Анастасии Бабуровой были обвинены в неповиновении сотрудникам полиции. "На всех четверых оформили часть 1 статьи 19.3 КоАП, это неповиновение сотрудникам полиции, хотя Николай Кретов при задержании поднял руки вверх и кричал, что не сопротивляется", - заявила Фролова.

"Сотрудник дежурной части разъяснил мне, что на меня составили протокол о задержании. Предполагают нарушение мной статей 19.3 ч.1 и 20.2 ч.5 (Нарушение порядка проведения публичного мероприятия). У других задержанных на одну статью меньше, только 19.3 ч.1", - написал в своем аккаунте в соцсети Facebook Николай Кретов.

Он также отметил, что один из силовиков заявил ему при задержании: "Была бы моя воля, я б тебя убил".

По словам Фроловой, суд по делу участников шествия назначен на 21 января, при этом двое из четверых задержанных на акции нуждаются в медицинской помощи. Сегодня в суде будут предъявлены видеоматериалы задержания, на которых видно, что сопротивление не оказывалось, цитирует Фролову "Эхо Москвы".

"Задержанных на марше памяти Маркелова и Бабуровой повезли в Пресненский суд", - отмечается в сегодняшнем сообщении в telegram-канале "ОВД-Инфо" со ссылкой на защитника Николая Кавказского.

По данным на 15.40 мск 21 января, на сайте Пресненского районного суда Москвы нет сведений о рассмотрении дела активистов.

В мае 2011 года по обвинению в убийстве Маркелова и Бабуровой были осуждены Никита Тихонов и Евгения Хасис. 24 сентября 2014 года Тихонов был осужден также по обвинению в создании "Боевой организации русских националистов" (БОРН, организация признана в России экстремистской и запрещена). 21 апреля 2015 года к длительным срокам были приговорены предполагаемые участники БОРН Максим Баклагин, Вячеслав Исаев и Михаил Волков, также обвиненные в причастности к убийству Маркелова и Бабуровой. 24 июля 2015 года получил пожизненный срок Илья Горячев, под руководством которого, как считает следствие, было совершено нападение на адвоката.

Участники шествия в Санкт-Петербурге отпущены из полиции



Шествие в память об адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой также прошло 19 января и в Санкт-Петербурге, часть ее участников были задержаны.

По данным telegram-канала "Помощь задержанным СПб", 19 января у Соловецкого камня был задержан активист Владимир Шипицын. "Также у Соловецкого камня задержали Романа Самойлова, Шитик Шахназа, Елену Григорьеву, Ирину Богдановскую, Дмитрия Дорохина, Дмитрия Негодина", - говорится в сообщении, размещенном 19 января в telegram-канале.

Полицейские заявили, что они "стояли вместе и держали все один плакат". Всех задержанных отвезли в отделение, однако отпустили без составления протоколов, сообщило издание "Инфо24".

На "Кавказском узле" размещена справка "Убийство Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой", в которой говорится об обстоятельствах преступления, а также приведены хроника и результаты расследования убийства. В разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" опубликованы биографии Станислава Маркелова и Юрия Буданова.