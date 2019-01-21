Акция памяти Маркелова и Бабуровой. Москва, 19 января 2019 года. Фото: Nikita Tatarsy (RFE/RL)

21 января 2019, 15:57

Участники акции памяти Маркелова и Бабуровой обвинены в неповиновении полиции

Один из участников согласованного шествия в память об адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой в Москве Игорь Ясин связал свое задержание с протестом против преследования геев в Чечне.

Как писал "Кавказский узел", адвокат Станислав Маркелов был убит 19 января 2009 года в Москве после пресс-конференции, посвященной выходу из тюрьмы бывшего полковника Юрия Буданова, который отбыл срок по обвинению в убийстве чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. В результате покушения погибла также журналистка "Новой газеты" Анастасия Бабурова.

Шествие в память о Станиславе Маркелове и Анастасии Бабуровой прошло в центре Москвы 19 января и было согласовано мэрией. В акции приняли участие представители различных правозащитных и антифашистских движений, партий, профсоюзов, журналисты. Они прошли от Новопушкинского сквера к началу улицы Пречистенка, где возложили цветы, сообщил ТАСС, не приведя данные о количестве участников.

По данным издания, участников шествия сопровождали наряды силовиков, были задержаны несколько человек, в том числе сопредседатель профсоюза журналистов Игорь Ясин.

Незадолго до задержания Ясина начал провоцировать неизвестный, он пытался вырвать радужный флаг из рук Игоря. После этого к нему подошли силовики. Ясин успел выкрикнуть: "Прямо сейчас в Чечне убивают ЛГБТ! Об этом нужно говорить!" - и был задержан. После него были задержаны сотрудник МХГ Николай Кретов, Дмитрий Борисенко и Михаил Комраков, написала 19 января "Новая Газета".

"Задержали за радужный флаг. Людей в Чечне убивать можно, а флаг на антифашистском шествии нести - нет", - написал в тот же день в своем аккаунте в twitter Игорь Ясин.

При этом, по данным члена совета Правозащитного центра "Мемориал" Сергея Давидиса перед началом шествия силовики запретили нести плакат: "Против преследований и "убийств чести" представителей ЛГБТ в Чечне". "Решение о том, что он якобы не соответствует цели мероприятия, которая, между тем, в частности, предполагала "обратить внимание на недопустимость нетерпимости к каким бы то ни было группам граждан", принял лично [высокопоставленный чиновник] (...) И если [чиновник], мне кажется, руководствовался обычным чиновничьим "как бы чего не вышло", то присоединившийся позднее к цензуре [силовик] и вовсе предложил отправляться с этими плакатами в Чечню", - написал 20 января в своем аккаунте в Facebook Давидис.

Об очередной волне преследований геев в Чечне сообщила 11 января "Новая газета". По данным российской ЛГБТ-сети, с конца декабря 2018 года в Чечне были задержаны около 40 человек за их предполагаемую или реальную сексуальную ориентацию, два человека были убиты. У международных организаций нет эффективных рычагов влияния на Россию в связи с нарушениями прав человека в Чечне, заявили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Вместе с Игорем Ясиным были задержаны еще три человека, которые находились рядом и пытались выяснить причины его задержания, процитировал участницу акции Викторию Громову "Интерфакс".

По словам координатора проекта правовой помощи "ОВД-Инфо" Аллы Фроловой, которые цитирует агентство, задержанные на акции в память о Станиславе Маркелове и Анастасии Бабуровой были обвинены в неповиновении сотрудникам полиции. "На всех четверых оформили часть 1 статьи 19.3 КоАП, это неповиновение сотрудникам полиции, хотя Николай Кретов при задержании поднял руки вверх и кричал, что не сопротивляется", - заявила Фролова.

"Сотрудник дежурной части разъяснил мне, что на меня составили протокол о задержании. Предполагают нарушение мной статей 19.3 ч.1 и 20.2 ч.5 (Нарушение порядка проведения публичного мероприятия). У других задержанных на одну статью меньше, только 19.3 ч.1", - написал в своем аккаунте в соцсети Facebook Николай Кретов.

Он также отметил, что один из силовиков заявил ему при задержании: "Была бы моя воля, я б тебя убил".

По словам Фроловой, суд по делу участников шествия назначен на 21 января, при этом двое из четверых задержанных на акции нуждаются в медицинской помощи. Сегодня в суде будут предъявлены видеоматериалы задержания, на которых видно, что сопротивление не оказывалось, цитирует Фролову "Эхо Москвы".

"Задержанных на марше памяти Маркелова и Бабуровой повезли в Пресненский суд", - отмечается в сегодняшнем сообщении в  telegram-канале "ОВД-Инфо" со ссылкой на защитника Николая Кавказского.

По данным на 15.40 мск 21 января, на сайте Пресненского районного суда Москвы нет сведений о рассмотрении дела активистов.

В мае 2011 года по обвинению в убийстве Маркелова и Бабуровой были осуждены Никита Тихонов и Евгения Хасис. 24 сентября 2014 года Тихонов был осужден также по обвинению в создании "Боевой организации русских националистов" (БОРН, организация признана в России экстремистской и запрещена). 21 апреля 2015 года к длительным срокам были приговорены предполагаемые участники БОРН Максим Баклагин, Вячеслав Исаев и Михаил Волков, также обвиненные в причастности к убийству Маркелова и Бабуровой. 24 июля 2015 года получил пожизненный срок Илья Горячев, под руководством которого, как считает следствие, было совершено нападение на адвоката.

Участники шествия в Санкт-Петербурге отпущены из полиции

Шествие в память об адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой также прошло 19 января и в Санкт-Петербурге, часть ее участников были задержаны.

По данным telegram-канала "Помощь задержанным СПб", 19 января у Соловецкого камня был задержан активист Владимир Шипицын. "Также у Соловецкого камня задержали Романа Самойлова, Шитик Шахназа, Елену Григорьеву, Ирину Богдановскую, Дмитрия Дорохина, Дмитрия Негодина", - говорится в сообщении, размещенном 19 января в telegram-канале.

Полицейские заявили, что они "стояли вместе и держали все один плакат". Всех задержанных отвезли в отделение, однако отпустили без составления протоколов, сообщило издание "Инфо24". 

На "Кавказском узле" размещена справка "Убийство Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой", в которой говорится об обстоятельствах преступления, а также приведены хроника и результаты расследования убийства. В разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" опубликованы биографии Станислава Маркелова и Юрия Буданова.

Примечание:

"Более 500 человек пришли на акцию в память о Маркелове и Бабуровой", "Журналисты Кавказа поддержали призыв совместно противостоять насилию", "ЕСПЧ оштрафовал Россию за запрет акции в память о Маркелове и Бабуровой".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

21 января 2019, 18:40

  • Новость о списании долгов за газ вызвала недоверие у жителей Чечни

    Власти Чечни используют все методы воздействия на должников по оплате коммунальных услуг и списание возникшей вопреки этому многомиллиардной задолженности за газ вряд ли коснется простых людей, заявили жители республики. Чеченские юристы также назвали маловероятной возможность списания долгов республики за газ.

21 января 2019, 17:53

21 января 2019, 17:34

21 января 2019, 17:15

21 января 2019, 17:10

Темы дня

События дня

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Документы

Все документы

Новости

Все новости

Инфографика

Все справки

Аналитика

Все статьи