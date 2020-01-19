Активисты проводят в Москве шествие памяти Маркелова и Бабуровой

19 января 2020, 15:00

Не менее 1300 человек собрались в Москве на акцию памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Акция согласована с властями и проходит под присмотром силовиков.

Как писал "Кавказский узел", год назад, 19 января 2019 года, в Москве были задержаны четыре участника шествия в память о Станиславе Маркелове и Анастасии Бабуровой. В тот же день были задержаны несколько участников аналогичного шествия и в Санкт-Петербурге.

Адвокат Станислав Маркелов был убит 19 января 2009 года в Москве после пресс-конференции, посвященной выходу из тюрьмы бывшего полковника Юрия Буданова, который отбыл срок по обвинению в убийстве чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. В результате покушения погибла также журналистка "Новой газеты" Анастасия Бабурова. Маркелов представлял интересы потерпевшей стороны в деле полковника Буданова, говорится в биографии Станислава Маркелова, подготовленной "Кавказским узлом".

Шествие в память о Станиславе Маркелове и Анастасии Бабуровой началось сегодня в центре Москвы. Люди собрались на Тверском бульваре, от которого решили идти на Пречистенку к зданию бывшего пресс-центра, после пресс-конференции в котором были убиты Маркелов и Бабурова, сообщает ТАСС.

К месту разрешенной властями акции стянуты сотрудники полиции и Росгвардии. На Тверском бульваре стоят автозаки, а полицейские пропускают людей на бульвар сквозь рамки металлодетектора, информирует агентство.

До начала шествия в Москве силовики задержали участника акции Константина Фокина, который держал плакат со словами «Путин уходи», пишет со ссылкой на очевидца "ОВД-Инфо".

По данным "Белого счетчика", который ведет подсчет участников подобных акций, к 14.30 мск на Тверском бульваре собрались 1330 участников акции. "Пропускали быстрее, очередь за рамками закончилась. Шествие ждало задерживавшихся. Подсчет продолжается", - говорится в сообщении "Белого счетчика" в Twitter.

Напомним, в мае 2011 года по обвинению в убийстве Маркелова и Бабуровой были осуждены Никита Тихонов и Евгения Хасис. 24 сентября 2014 года Тихонов был осужден также по обвинению в создании запрещенной в России судом и признанной экстремистской "Боевой организации русских националистов" (БОРН).

21 апреля 2015 года к длительным срокам были приговорены предполагаемые участники этой организации Максим Баклагин, Вячеслав Исаев и Михаил Волков, также обвиненные в причастности к убийству Маркелова и Бабуровой. 24 июля 2015 года получил пожизненный срок Илья Горячев, под руководством которого, как считает следствие, было совершено нападение на адвоката.

На "Кавказском узле" размещена справка "Убийство Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой", в которой говорится об обстоятельствах преступления, а также приведены хроника и результаты расследования убийства. В разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" опубликована также биография Юрия Буданова.