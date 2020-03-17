Ингушские активисты поддержали объявленный тейпами бойкот общероссийского голосования

17 марта 2020, 15:15

Тейпы Торшхоевых и Аушевых присоеднились к бойкоту голосования по конституционным поправкам, сообщил сопредседатель Совета тейпов Ингушетии Мурад Даскиев. Принятие поправок создает угрозу существованию республики, считает общественный деятель Алихан Ахильгов. Предстоящее голосование является фарсом, заявили председатель Ассоциации мусульман Ингушетии Муса Абадиев и режиссер Хава Хазбиева.

Как писал "Кавказский узел", первыми направили президенту России открытые письма с отказом поддержать поправки в Конституцию представители тейпов Оздоевых, Бековых и Гагиевых. Затем к ним присоединились тейпы Хулой и Шаухаловых.

Законопроект о конституционных поправках был принят обеими палатами Федерального Собрания, а затем региональными парламентами и Конституционным судом. Общенародное голосование назначено на 22 апреля. Представители ингушских тейпов назвали "абсурдными и опасными" предложения внести в Конституцию понятие о "государствообразующем народе" и обнулить президентские сроки Владимира Путина. По их мнению, недопустимо участвовать в голосовании, когда власти преследуют противников соглашения о границе с Чечней и не выполняют закон о репрессированных народах, который предполагает возвращение ингушей в Пригородный район Северной Осетии.

На прошедшем сегодня собрании Совете тейпов Республики Ингушетия бойкот голосования по поправкам к Конституции РФ поддержали также тейпы Торшхоевых и Аушевых, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сопредседатель Совета Мурад Даскиев.

Президент Фонда помощи ранее депортированным народам Алихан Ахильгов подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что до этого представители четырех тейпов приняли решение не участвовать в референдуме. "В структуре гражданского общества Ингушетии понятие "тейп" имеет важное значение. Об отказе участвовать в референдуме заявили большие и авторитетные тейпы. Только род Хулой объединяет представителей 47 фамилий и насчитывает более 40 тысяч человек", - отметил Ахильгов.

Он считает, что причин менять существующую Конституцию нет. "Вносимые поправки социального характера послужили этаким отвлекающим моментом для основного населения страны: закрепление в Конституции права на получение доступной и качественной медицинской помощи, положения о том, что брак - это союз мужчины и женщины, а дети объявляются важнейшим приоритетом государственной политики страны. Единственная поправка, которую уже давно нужно было ввести и которая назрела в связи с нищенскими пенсиями и постоянным ростом цен на продовольствие и ЖКХ - это поправка об индексации пенсий, пособий и иных социальных выплат. Все остальные поправки политического характера – это укрепление власти Путина", - резюмировал Алихан Ахильгов.

Принятые поправки к Конституции России продолжают политику упразднения республик, лишают их права на самоопределение, сохранение национальной культуры и языка, считают опрошенные «Кавказским узлом» эксперты. Такая тенденция будет способствовать росту сепаратизма в стране и усиливает раскол между властью и обществом, констатировали они.

Ахильгов счел эти поправки угрозой федерализму.

"Субъекты потеряют свои и без того скудные полномочия - не проводя никаких референдумов, президент может объединять, укрупнять края, области. В том числе это относится и к национальным республикам. Разговоры о возрождении Чечено-Ингушетии время от времени звучали из московских кабинетов. Кто знает, не возникнет ли этот вопрос в связи с этими поправками, которые наделяют Путина неограниченной властью? Если это случится, Ингушетия потеряет свою государственность", - высказался Алихан Ахильгов.

В 1934 году путем объединения Ингушетии и Чечни и была образована Чечено-Ингушская автономная область, получившая в 1936 году статус автономной советской социалистической республики. В 1992 году съезд народных депутатов России вновь разделил бывшую АССР надвое – без определения границ. Это было связано с тем, что населенные преимущественно чеченцами восточные районы автономии де-факто уже не подчинялись Москве – там уже была провозглашена непризнанная Республика Ичкерия во главе с Джохаром Дудаевым, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Территориальные споры между Ингушетией и Чечней".

Поправки "направлены на уничтожение РФ как федеративного государства", заявил корреспонденту "Кавказского узла" председатель Ассоциации мусульман Ингушетии Муса Абадиев.

"Жители Ингушетии шокированы гражданской пассивностью россиян и в полном недоумении, как они могут так спокойно наблюдать за таким беспардонным присвоением власти. Авторитет федеральной власти в Ингушетии упал до невозможности еще осенью 2018 года. Конечно же, при таких обстоятельствах мало кто пойдет на референдум, а если и пойдет, то лишь для того, чтобы проголосовать против", - сказал он.

26 сентября 2018 года глава Чечни Рамзан Кадыров и тогдашний глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров подписали соглашение о закреплении границы между регионами. Соглашение Кадырова и Евкурова привело к массовым народным протестам осенью 2018 года. Новая фаза протестов началась 26 марта 2019 года, и уже на следующий день силовики впервые применили силу против протестующих. "Кавказский узел" ведет хронику преследования противников соглашения о границе.

Муса Абадиев отметил, что не верит в честность проведения голосования. "Анализ многочисленных выборов убедил нас в том, что никакого смысла для участия в выборах или в референдуме нет - результаты всегда грубо фальсифицируются, а обжаловать их результаты невозможно, нет никакой независимой судебной власти. Попытки же отчаявшихся граждан каким-то иным образом отстоять свои интересы и права - например, вызовом депутатов и чиновников в шариатский суд - встречают со стороны органов государственной власти обвинения в экстремизме. Сложилось твердое мнение, что и референдум, и выборы проводятся лишь для того, чтобы создать видимость демократии в России. Поэтому я полностью солидарен с представителями упомянутых тейпов – нужно бойкотировать референдум", - заключил Абадиев.

Режиссер-документалист Хава Хазбиева также считает нецелесообразным принимать участие в голосовании. "На протяжении многих лет ингушский народ обращался со своими проблемами и бедами как к руководству республики, так и к федеральным властям. Отчаявшись добиться справедливости, когда было совершено беспрецедентное действо подписания договора об отторжении земель, ингушский народ проводил круглосуточный многодневный митинг. И никого из власть имущих ни республиканского, ни федерального значения мы в те дни не увидели, никто не приехал и не вышел к митингующим.", - указала Хазбиева.

Она сочла обращения ингушских тейпов к Путину жестом отчаяния. "То, что сказано в обращениях к президенту, поддерживает каждый ингуш, которому небезразлична судьба его малой родины. Думаю, что предполагаемое голосование - это очередное дежурное мероприятие для чиновников, и нет смысла участвовать в этом политическом шоу. Горько думать, что в очередной раз призыв к справедливости уважаемых представителей ингушского народа не будет услышан", - сказала Хава Хазбиева корреспонденту "Кавказского узла".

Старейшины тейпа Гагиевых после обращения к Путину с отказом поддержать изменение Конституции получили угрозы от силовиков. На сопредседателя Совета тейпов завели административное дело, он связал это с призывом бойкотировать голосование.

В пресс-службе администрации главы Республики Ингушетия отказались прокомментировать письма-обращения к президенту России об отказе участвовать в референдуме. "Кавказский узел" не располагает официальным подтверждением информации об этих обращениях и их копиями.

"Кавказский узел" опубликовал полный текст законопроекта "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти". Новости о протестах против инициированных президентом конституционных поправок публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Конституция Путина".