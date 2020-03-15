Участники пикета в Волгограде потребовали освободить политзаключенных

15 марта 2020, 01:47

35 человек провели пикет в Волгограде, выступив за свободу политзаключенным. Активисты заявили о недопустимости полицейского беспредела и пыток при расследовании уголовных дел.

Согласованный пикет, организованный региональным отделением "Левого фронта", прошел 14 марта на площади Металлургов с 12.00 до 13.30 по местному времени (с 11.00 до 12.30 мск). В нем также приняли участие члены движения "За народный социализм", представители КПРФ и "Коммунистов России", волгоградского отделения "Объединения перевозчиков России". По данным организаторов, на пикет собрались 35 человек.

Активисты стояли с плакатами "Ранимые и трепетные, не превышайте должностные полномочия!", "Признание людей политзаключенными не означает одобрения их действий или высказываний", "Дело "Сети"* - это показательный процесс для давления на оппозицию!" и другими.

Дело "Сети"* или "Пензенское дело" - дело об организации под названием "Сеть"*, ячейки которой, по версии силовиков и суда, существовали в Москве, Санкт-Петербурге, Пензе, Омске и Беларуси. По делу "Сети"* правоохранители арестовали 11 человек, их обвинили в участии в террористическом сообществе и в подготовке волнений в стране. Задержанные утверждали, что подверглись пыткам. Обвиняемые были приговорены к наказаниям от 6 до 18 лет лишения свободы.

По словам участницы пикета Татьяны Педан, тысячи людей в стране протестуют против пыток участников "Сети"*. При этом она привела статью 21 Конституции России, согласно которой "никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению и наказанию".

"Именно нарушение данной статьи Конституции заставило откликнуться [на участие в акции] многих музыкантов, депутатов и даже представителей власти. Депутаты фракции КПРФ Городского законодательного собрания Пензы выступили с обращением, в котором потребовали расследования заявления фигурантов дела "Сети"* о пытках, пересмотра дела с учетом доводов защиты и недопущения использования правоохранительных и судебных органов для давления на оппозицию", - заявила Педан корреспонденту "Кавказского узла".

Она отметила, что активисты собрались на пикет, "чтобы поддержать заявление депутатов от КПРФ в Пензенском заксобрании и потребовать амнистии в честь 75-летия Победы советского народа над фашистами в Великой Отечественной войне всем политическим заключенным".

"Фигурантов дела "Сети"* осудили на сроки от шести до 18 лет. Они анархисты, антифашисты. Потому их дело политическое. Меня потрясло дело Василия Кускова (был обвинен в участии в террористическом сообществе и незаконном хранении оружия, приговорен к 9 годам колонии общего режима - прим. "Кавказского узла"), ему дали 9 лет, перед этим он на суде заявил, что его избивали и пытали. [...] Я считаю, что это недопустимо", - заявила Татьяна Педан.

По ее мнению, дело было сфабриковано. "Тогда был чемпионат мира по футболу. Силовикам надо было показать, как они борются с экстремизмом, это показательный процесс на пике волны. Любой человек может оказаться на их месте. Хорошо, что подняли шум, когда подбросили наркотики Голунову. Но стоит отметить, что признание людей политическими заключенными не означает одобрения их действий или высказываний. Резонанс вызвали беспрецедентые сроки, пытки, которые признали даже представители по правам человека в Пензенской области и России", - сказала активистка.

Журналист "Медузы" Иван Голунов был задержан 6 июня 2019 года в Москве по делу о торговле наркотиками. 11 июня, после многочисленных акций протеста, в том числе в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Астрахани, Волгограде и Махачкале, МВД заявило, что доказательств вины Голунова не найдено, и дело решено было закрыть. Некоторые журналистские расследования Голунова связаны с регионами Кавказа и юга России: он публиковал материалы об активах окружения Рамзана Кадырова и монополизации рынка похоронных услуг в Волгограде.

"Мы требуем, чтобы полностью освободили политзаключенных [...]. В 2018 году меня задержали в ходе пикетирования, организованного Удальцовым (координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов - прим. "Кавказского узла") в Москве, молодое поколение коммунистов поддерживает Удальцова. На меня открыли дело за незаконное пикетирование, собирались посадить на три года, но обошлось. У нас, если ты против власти, на тебя могут открыть дело и посадить", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель КПРФ Сергей.

Участница пикета Карина Заборовская рассказала, что представляет московскую команду экс-кандидата в Мосгордуму Владислава Жуковского.

"Я живу в Москве, но сейчас в отпуске, решила поддержать товарищей. Я считаю, что каждый гражданин нашей страны может выйти на согласованный митинг, законно отстаивать свою позицию, не нарушая ничего. В данном случае, мне кажется, права ребят из "московского дела" и дела "Сети"* нарушены. К человеку, который совершил преступление, должно применяться уголовное преследование. Человек, который просто задел плечом омоновца и его привлекли... Я считаю, это не основание, чтобы человек находился в СИЗО или в автозаке, поэтому я решила этих ребят поддержать. Мы требуем освобождения ребят, окончания уголовного преследования. Сегодня мы говорим про Павла Устинова, Владислава Синицу, Константина Котова, Егора Жукова (фигуранты "московского дела" - прим. "Кавказского узла") и других".

В июле 2019 года во время предвыборной кампании в Мосгордуму начались протесты с требованием зарегистрировать независимых кандидатов. До середины августа массовые акции проходили каждую неделю. 27 июля тысячи людей вышли на Тверскую улицу. После митинга его участников начали арестовывать по уголовным статьям о беспорядках и сопротивлении полиции. Дела некоторых активистов были прекращены. Осуждены были, в том числе, Владислав Синица, Павел Устинов, Константин Котов, Егор Жуков следует из публикации BBC от 18 февраля.

По мнению участника митинга, члена "Левого фронта" Дмитрия Пермякова, "ребята из дела "Сети"* ничем не приметны, у них не было никаких политических требований, это дело для запугивания было".

"Там известных имен не было, они не такие известные, как Голунов, например. Можно любого человека закрыть на 20 лет за то, что он занимался страйкболом. Когда презумпция невиновности не действует, под пытками выбиваются показания, то это уже не правовое государство. А нам страшно жить в неправовом государстве. Наши дети завтра пойдут на стадион играть в футбол, а их как террористов арестуют. Мы за законное отстаивание своих прав каждым гражданином, против массовых репрессий, в том числе и политических", - заявил Пермяков.

Представитель "Левого фронта" Игорь сказал корреспонденту "Кавказского узла", что "режим подавляет все инакомыслие". "Наиболее жестоким образом поступили с ребятами из дела "Сети"*, - считает он.

"Такими судебными процессами пытаются запугать активную думающую молодежь. Жалко молодых, которые думают о свободной справедливой жизни", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" член "Объединения перевозчиков России" Андрей Пуршев.

Координатор регионального отделения движения "За новый социализм" Станислав Ерохин напомнил также об осужденных Владиславе Мордасове и Яне Сидорове. По его мнению, они "не делали ничего противозаконного, вышли на пикет и получили реальный срок".

"Надо освобождать этих людей, они борются за свои права, за народ, высказывают свои требования, а в итоге те, кто нарушает закон, грабит страну, остаются на свободе, а те, кто действуют в противовес им, получают реальные сроки. Поэтому хотелось бы их освободить", - сказал Ерохин корреспонденту "Кавказского узла".

4 октября 2019 года Владислав Мордасов и Ян Сидоров были признаны виновными в подготовке к организации массовых беспорядков в Ростове-на-Дону в ноябре 2017 года, они получили 6 лет и 7 месяцев и 6 лет и 6 месяцев колонии соответственно. Защита назвала приговор циничным и анонсировала жалобу в кассационный суд и ЕСПЧ. Amnesty International признала осужденных узниками совести, а Правозащитный центр "Мемориал" внес их в список политзаключенных.

Пикетчики стояли вдоль 1-й Продольной магистрали. Несколько проезжавших мимо автомобилей посигналили в знак приветствия. Площадь Металлургов - безлюдное место с редкими прохожими. В основном, они проходили за спинами пикетчиков, мимо памятника. Однако несколько прохожих подошли к активистам и прочитали плакаты, передает корреспондент "Кавказского узла".

Мужчина средних лет, представившийся Антоном Викторовичем, сказал, что специально подошел посмотреть плакаты, когда переходил площадь. "Такой трактовки, что люди, о которых они говорят, политзаключенные, придерживаются, наверное, только эти пикетчики. По телевизору немного показывали про московские митинги, больше, кажется, ничего не показывали. Там другая интерпретация - что они хулиганы", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла", отметив, что не знает по фамилиям никого, о ком говорят активисты.

Студент местного колледжа Эдуард сказал, что он знает о деле жителя Волжского Егора Лесных (осужден по делу об избиении сотрудников Росгвардии на акции протеста в Москве, - прим. "Кавказского узла"). "Я, конечно, знаю и о других делах, но имена назвать не могу. Думаю, что их можно назвать политзаключенными, хотя не за политику они пострадали, а просто стали жертвами показательных процессов властей", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Супруги Ольга и Алексей сказали корреспонденту, что плакаты пикетчиков читать не будут, потому что спешат. "Ну московское дело прогремело на всю страну, сажали за стаканчики и прочее - конечно, об этом известно, - сказал мужчина. - Если пикет об этом, то я полностью за".

При этом в качестве "жертв беспредела" он назвал Ивана Голунова и Егора Жукова (осужден за призывы к экстремизму через YouTube - прим. "Кавказского узла"). "Голунов на всю страну прогремел, а Жукова запомнил, потому что у него папа космонавт", - отметил он.

Несколько сотрудников полиции наблюдали за акцией на расстоянии, они не подошли к пикетчикам. За акцией также следил чиновник из администрации, передала корреспондент "Кавказского узла".

* - организация признана экстремистской и запрещена в России решением суда в 2017 году.

Материалы о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".