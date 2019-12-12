Мордасов и Сидоров в клетке суда. Фото Константина Волгина для "Кавказского узла"

12 декабря 2019, 00:15

Судьи пожаловались на давление при рассмотрении апелляции Сидорова и Мордасова

Угрозы с требованием вынести оправдательный приговор осужденным по делу о подготовке массовых беспорядков в Ростове-на-Дону Владиславу Мордасову и Яну Сидорову поступили судьям Третьего апелляционного суда.

Как писал "Кавказский узел", 10 декабря коллегия судей Третьего апелляционного суда оставила без изменений приговор Владиславу Мордасову и Яну Сидорову. Решение апелляционного суда будет обжаловано в кассационном суде и Европейском суде по правам человека, заявили адвокаты.

4 октября Владислав Мордасов и Ян Сидоров были признаны виновными в подготовке к организации массовых беспорядков в Ростове-на-Дону в ноябре 2017 года, они получили 6 лет и 7 месяцев и 6 лет и 6 месяцев колонии соответственно. Обвиненного по этому делу Вячеслава Шашмина (в СМИ упоминается как Шамшин) суд признал виновным в покушении на участие в беспорядках и назначил ему три года условно. Адвокаты Мордасова и Сидорова назвали приговор циничным, заявив, что суд назвал явкой с повинной выбитые из их подзащитных показания.

Во время  подготовки к рассмотрению дела "предпринимались неоднократные попытки оказать давление на суд", приводит 11 декабря сообщение пресс-службы Третьего апелляционного суда ТАСС. В сообщении отмечается, что в адрес судей "поступило порядка 30 внепроцессуальных обращений".

Обращения содержали "угрозы физической расправы судьям", если те не оправдают осужденных, сообщил со ссылкой на сотрудника пресс-службы суда "Интерфакс-Юг". Судьям угрожали по телефонной связи и по почте, отметил представитель суда.

На сайте Третьего апелляционного суда сообщения об угрозах судьям по состоянию на 0.03 мск 12 декабря нет.

Напомним, 5 ноября 2017 года в городах России прошли акции протеста, которые инициировал руководитель "Артподготовки"* Вячеслав Мальцев. Впоследствии он был объявлен в розыск по обвинению в создании экстремистского сообщества. Акцию в Ростове-на-Дону организовали администраторы чата "Революция 5/11/17 Ростов-на-Дону" Владислав Мордасов и Ян Сидоров, утверждает следствие.  Обвиняемые не были активными участниками оппозиционных акций, их дело является уникальным, заявили опрошенные "Кавказским узлом" активисты. Amnesty International признала Сидорова, Мордасова и Шашмина узниками совести, а Правозащитный центр "Мемориал" - политзаключенными.

* "Артподготовка" — с 2017 года запрещённая в России организация, признанная судом экстремистской.

"Кавказский узел" публикует новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Около ста ростовчан выступили на митинге в поддержку Мордасова и Сидорова", "Поддержка Сидорова и Мордасова показала рост протестных настроений молодежи", "Участники пикетов в Ростове-на-Дону выступили в поддержку Мордасова и Сидорова".

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