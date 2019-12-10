Защита не согласилась с решением суда по делу о беспорядках в Ростове-на-Дону

10 декабря 2019, 21:36

Решение апелляционного суда о приговоре Владиславу Мордасову и Яну Сидорову, осужденным по делу о подготовке массовых беспорядков в Ростове-на-Дону, будет обжаловано в кассационном суде и Европейском суде по правам человека, заявили адвокаты.

Как писал "Кавказский узел", сегодня коллегия судей Третьего апелляционного суда оставила без изменений приговор Владиславу Мордасову и Яну Сидорову, осужденным по делу о подготовке массовых беспорядков в Ростове-на-Дону 5 ноября 2017 года.

4 октября суд признал Владислава Мордасова и Яна Сидорова виновными в подготовке к организации массовых беспорядков в Ростове-на-Дону в ноябре 2017 года, они получили 6 лет и 7 месяцев и 6 лет и 6 месяцев колонии соответственно. Вячеслав Шашмин (в СМИ упоминается как Шамшин), также обвиненный по этому делу, был признан виновным в покушении на участие в беспорядках, ему назначено 3 года условно. Адвокаты Мордасова и Сидорова назвали приговор циничным, заявив, что суд назвал явкой с повинной выбитые из их подзащитных показания.

Сегодня у здания Южного окружного военного суда были усилены меры безопасности: около ворот суда стояли две полицейские машины, рядом дежурили еще около десяти полицейских в форме и люди в штатском, передает корреспондент "Кавказского узла". Желающие попасть на заседание начали собираться с 09.00 утра, однако самый большой зал суда, где проводилось заседание, вместил только около 50 посетителей, еще около 40 человек проводили в другой зал, где была организована видеотрансляция заседания. Между клеткой-"аквариумом" и посетителями, помимо трех конвойных полицейских, стояли четверо сотрудников спецназа в бронежилетах.

У здания суда стоял активист "Национально-освободительного движения" с плакатом с надписью: "Работаем, брат! Нет майдану в России!". Полицейский отвел его в сторону, однако через несколько минут пикетчик вернулся.

Заседание началось с задержкой почти на час из-за поздней доставки подсудимых. Мордасов и Сидоров были одеты в толстовки с надписью: "Московское дело должно быть прекращено". Еще около часа судья оглашала апелляционные жалобы Мордасова, Сидорова и их адвокатов. Вячеслав Шашмин пояснил, что с приговором он согласился и обжаловать его не стал.

В ходе заседания коллегия судей согласилась исследовать и приобщить к материалам дела независимые психолого-лингвистические экспертизы сообщений в телеграм-чате "Революция 5/11/17 Ростов-на-Дону", однако отказалась допросить двух специалистов со стороны защиты, которые находились в здании суда. Адвокаты также не смогли добиться назначения повторной экспертизы сообщений в чате.

В своих жалобах и прениях Мордасов, Сидоров и их адвокаты просили отменить приговор Ростовского облсуда и вынести оправдательный приговор. В свою очередь, представители прокуратуры посчитали приговор законным и обоснованным, попросив оставить его без изменения.

"Меня обвиняют не в том, что я участвовал в "Артподготовке"*, а в том, что я "разделял взгляды межрегиональной организации "Артподготовка"* [...] хотя то, что я разделял эти взгляды, не было никем доказано. Я считаю себя невиновным", — сказал в последнем слове Ян Сидоров. Владислав Мордасов выступать с последним словом отказался.

5 ноября 2017 года в городах России прошли акции протеста, которые инициировал руководитель "Артподготовки"* Вячеслав Мальцев. Впоследствии он был объявлен в розыск по обвинению в создании экстремистского сообщества. Акцию в Ростове-на-Дону организовали администраторы чата "Революция 5/11/17 Ростов-на-Дону" Владислав Мордасов и Ян Сидоров, утверждает следствие. Обвиняемые не были активными участниками оппозиционных акций, их дело является уникальным, заявили опрошенные "Кавказским узлом" активисты. Amnesty International признала Сидорова, Мордасова и Шашмина узниками совести, а Правозащитный центр "Мемориал" - политзаключенными.

После оглашения вердикта судьи быстро вышли из зала, а приставы поспешили вывести людей из здания суда. Матери Мордасова и Сидорова заплакали. Всех выходивших из здания суда снимали на видеокамеру люди в штатском.

Адвокаты сочли решение суда несправедливым

"Будем обязательно дальше обжаловать и подавать жалобу в Европейский суд по правам человека", — сказала корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Мордасова Мариэтта Арутюнян.

Она также пояснила, что заседание Третьего апелляционного суда, расположенного в Сочи, было выездным. Она предположила, что перенос заседания был связан с тем, что "почти все свидетели и эксперты проживают в Ростове-на-Дону. Также возможно, что судьи хотели заслушать наших подзащитных не по видеоконференцсвязи, а лично".

Адвокат Сидорова Сергей Денисенко также заявил, что обжалует приговор. "Нас не устраивает сегодняшнее решение, мы идем в кассацию, и также это апелляционное определение будет обжаловано по статье 6 Конвенции (о защите прав человека и основных свобод) в Европейском суде по правам человека", — сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что выездное заседание —- "это обычная практика". "В данном случае [...] суд обеспечил возможность лично участвовать в заседании подсудимым, собрать всех участников процесса и многочисленных слушателей", — сказал Денисенко.

* "Артподготовка" — с 2017 года запрещённая в России организация, признанная судом экстремистской.

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