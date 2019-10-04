Обвиненные в подготовке беспорядков в Ростове-на-Дону получили реальные сроки

04 октября 2019, 16:12

Ростовский областной суд приговорил к реальным срокам обвиняемых по делу о подготовке беспорядков в Ростове-на-Дону в ноябре 2017 года Владислава Мордасова и Яна Сидорова. Вячеслав Шашмин осужден условно.

Как писал "Кавказский узел", ростовчанам Владиславу Мордасову и Яну Сидорову было предъявлено обвинение в подготовке к организации и участию в массовых беспорядках в Ростове-на-Дону в ноябре 2017 года, суд продлил им арест до 16 ноября. 11 сентября во время судебных прений прокурор потребовала для Мордасова 8,5 года колонии строгого режима, для Сидорова - 8 лет колонии строгого режима, для обвиняемого в покушении на участие в беспорядках Вячеслава Шашмина - 3 года колонии общего режима. На заседании 3 октября защита попросила суд оправдать их.

Сегодня на оглашение приговора в Ростовский облсуд пришло множество людей. Среди присутствующих были родственники, представители СМИ и оппозиционных организаций. Суд признал всех троих обвиняемых виновными и приговорил Мордасова к 6,7 года колонии строгого режима, Сидорова - к 6,6 года колонии строгого режима. Вячеслав Шашмин осужден на 3 года условно с испытательным сроком 3 года. Подсудимые на процессе вели себя спокойно. После оглашения приговора присутствующие в зале начали громко скандировать "Позор!", передал корреспондент "Кавказского узла" из зала суда.

5 ноября 2017 года в городах России прошли акции протеста, инициированные оппозиционером Вячеславом Мальцевым. Акцию в Ростове-на-Дону организовали администраторы чата "Революция 5/11/17 Ростов-на-Дону" Владислав Мордасов и Ян Сидоров, утверждает следствие. Обвиняемые не были активными участниками оппозиционных акций, их дело является уникальным, заявили опрошенные "Кавказским узлом" активисты. Amnesty International признала Сидорова, Мордасова и Шашмина узниками совести, а Правозащитный центр "Мемориал" - политзаключенными.

Напомним, Владислав Мордасов, Ян Сидоров и Вячеслав Шашмин на заседании суда 18 июня назвали самооговором свои признательные показания во время следствия. Активисты заявили, что подверглись давлению со стороны силовиков. На заседании 13 августа следователи отвергли обвинения в давлении на ростовских активистов.

"Кавказский узел" собрал новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа на тематической странице "Преследование активистов".