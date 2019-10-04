Защита попросила оправдать обвиненных в подготовке беспорядков в Ростове-на-Дону

04 октября 2019, 01:44

Адвокаты Яна Сидорова, Владислава Мордасова и Вячеслава Шашмина, обвиняемых в подготовке массовых беспорядков в Ростове-на-Дону, попросили суд вынести им оправдательный приговор. Вина активистов не доказана, заявили защитники.

Как писал "Кавказский узел", ростовчанам Владиславу Мордасову и Яну Сидорову было предъявлено обвинение в подготовке к организации и участию в массовых беспорядках в Ростове-на-Дону в ноябре 2017 года, суд продлил им арест до 16 ноября. 11 сентября во время судебных прений прокурор потребовала для Мордасова 8,5 года колонии строгого режима, для Сидорова - 8 лет колонии строгого режима, для обвиняемого в покушении на участие в беспорядках Шашмина - 3 года колонии общего режима.

5 ноября 2017 года в городах России прошли акции протеста, инициированные оппозиционером Вячеславом Мальцевым. Акцию в Ростове-на-Дону организовали администраторы чата "Революция 5/11/17 Ростов-на-Дону" Владислав Мордасов и Ян Сидоров, утверждает следствие. Обвиняемые не были активными участниками оппозиционных акций, их дело является уникальным, заявили опрошенные "Кавказским узлом" активисты. Amnesty International признала Сидорова, Мордасова и Шашмина узниками совести, а Правозащитный центр "Мемориал" - политзаключенными.

На заседание 3 октября в Ростовский областной суд пришли более 70 человек. Проход всех посетителей был организован через одну рамку металлодетектора, ручную кладь пришедших тщательно досматривали. С началом заседания приставы зарыли дверь в зал суда и более 20 человек, не успевших к этому времени пройти досмотр, не смогли попасть на заседание. Те, кто не попал в зал суда, написали жалобу на действия приставов на имя председателя суда, передает корреспондент «Кавказского узла».

Адвокат Вячеслава Шашмина Ольга Казьмина заявила, что вина ее подзащитного не доказана. «Он не участвовал в каких-либо беспорядках, не вёл переписку в чате «Революция 5/11/17 Ростов-на-Дону», был не знаком с Мордасовым и Сидоровым» - сказала она.

Казьмина попросила коллегию судей вынести оправдательный приговор для Шашмина. Адвокат указала, что приговор не может быть построен на предположениях, упомянув о давлении силовиков на Шашмина после задержания.

Владислав Мордасов, Ян Сидоров и Вячеслав Шашмин на заседании суда 18 июня назвали самооговором свои признательные показания во время следствия. Активисты заявили, что подверглись давлению со стороны силовиков. На заседании 13 августа следователи отвергли обвинения в давлении на ростовских активистов.

«Никаких аргументов, просто зачтение обвинительного заключения … пострадавших нет», - прокомментировал выступление гособвинителя Владислав Мордасов.

«Прошу оправдать меня в связи с отсутствием состава преступления», - сказал он. Его слова присутствующие в зале поддержали двухминутными аплодисментами. Председательствующий судья после этого вынес замечание пришедшим.

Защитница Мордасова Юлия Спиридонова выразила удивление запрошенным обвинением срокам она сказала, что уголовное дело в отношении своего подзащитного связано с его «активной гражданской позицией».

«Согласно материалам нашего уголовного дела, обстоятельств беспорядков не было» - сказала в ходе прений Спиридонова. Она также попросила судей об оправдательном приговоре для Мордасова.

Второй адвокат Мордасова Мариэтта Арутюнян рассказала о положительных характеристиках подсудимого и сказала, что обвинение «не учло его личность».

Ян Сидоров раскритиковал позицию обвинения, выразив сомнения в достоверности показаний сотрудников полиции. «Иные лица из числа частников беспорядков не установлены. Надеюсь, что суд все взвесит и примет единственное правильное и достойное решение», - сказал он.

Адвокат Сидорова Анатолий Папыкин сказал, что итог разбирательства доказывает невиновность Сидорова. «Обвинение противоречиво, основано на заключениях следователя... Прошу суд вынести Сидорову оправдательный приговор» - сказал Папыкин.

Защитник Сидорова Сергей Денисенко подчеркнул, что считает недоказанной заявленную обвинением связь подсудимых с экстремистским движением «Артподготовка»*.

"Я не совершал того преступления, в котором меня обвиняют", - сказал в своем последнем слове Вячеслав Шашмин. По его словам, он никогда не являлся и не является сторонником "Артподготовки"*, не собирался участвовать в массовых беспорядках. "Я был задержан более чем в 150 метрах от памятника, где находились Сидоров и Мордасов. Фактически мы были задержаны в одно и то же время, но в разных местах", - отметил он.

"Считаю, что привлечение меня к уголовной ответственности не обосновано", - сказал Шашмин. По словам подсудимого, в постановлении о привлечении его в качестве обвиняемого не указано, каким образом он стал разделять взгляды Мордасова, Сидорова и в чем проявилось его желание участвовать в массовых беспорядках. "Это недопустимо, так как обвинение не может строиться на предположениях... В материалах дела нет доказательств применения насилия. У меня не было никаких предметов, которые могли быть использованы для поджогов. Отсутствует имущество, которое я пытался бы повредить. Я просто не мог совершить того, в чем меня обвиняют. Я ранее не привлекался к ответственности, учусь, меня положительно характеризуют. Прошу меня оправдать", - сказал он.

"Огромное счастье, что есть люди, которые нас поддержали. Мы очень благодарны тем, кто приходил на суды, писал письма, освещал дело, поддерживал нас добрым словом. Хочу поблагодарить наших адвокатов. Сторона зашиты сделала все, что должно, и пусть будет то, что будет", - сказал Ян Сидоров.

«Спасибо огромное моим близким и всем, кто пришёл, и моим защитникам, которые проделали отличную работу», - сказал Владислав Мордасов. По мнению подсудимого, большое количество людей, пришедших поддержать его, говорит о том, что истина на его стороне. «Даже если мне не удастся выиграть этот суд, я уже выиграл приз зрительских симпатий, а это дорогого стоит».

Вынесение приговора суд назначил на 12.00 мск 4 октября.

"Кавказский узел" также писал, что участники митинга против политических репрессий, который прошел 21 сентября в Ростове-на-Дону, осудили уголовное преследование местных жителей Владислава Мордасова и Яна Сидорова, обвиняемых по делу о подготовке беспорядков.

* "Артподготовка" - с 2017 года запрещённая в России организация, признанная судом экстремистской. Руководитель организации Вячеслав Мальцев был объявлен в розыск по обвинению в создании экстремистского сообщества на территории России.

"Кавказский узел" собрал новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа на тематической странице "Преследование активистов".