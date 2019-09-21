Активисты в Ростове-на-Дону выступили против политических репрессий

21 сентября 2019, 23:31

Участники митинга против политических репрессий, который прошел сегодня в Ростове-на-Дону, осудили уголовное преследование местных жителей Владислава Мордасова и Яна Сидорова, обвиняемых по делу о подготовке беспорядков, а также выступили в поддержку фигурантов "московского дела".

Как писал "Кавказский узел", ростовчанам Владиславу Мордасову и Яну Сидорову было предъявлено обвинение в подготовке к организации и участию в массовых беспорядках в Ростове-на-Дону в ноябре 2017 года. 8 августа суд продлил им арест до 16 ноября. 11 сентября во время судебных прений прокурор потребовала для Яна Сидорова, Владислава Мордасова и еще одного участника дела Вячеслава Шашмина сроки от 3 лет до 8,5 года колонии. Родственники активистов выразили возмущение по поводу решений суда, усомнившись в положительном исходе дела.

5 ноября 2017 года в городах России прошли акции протеста, инициированные оппозиционером Вячеславом Мальцевым. По данным следствия, акцию в Ростове-на-Дону организовали администраторы чата "Революция 5/11/17 Ростов-на-Дону" Владислав Мордасов и Ян Сидоров. Обвиняемые не были активными участниками оппозиционных акций, их дело является уникальным, заявили опрошенные "Кавказским узлом" активисты. Amnesty International признала Сидорова, Мордасова и Шашмина узниками совести, а Правозащитный центр "Мемориал" - политзаключенными.

В санкционированном митинге против политических преследований, который прошел сегодня в сквере Седова в Кировском районе Ростова-на-Дону, приняли участие около 50 представителей движения "Солидарность", "Партии народной свободы", "Яблока" и активисты политических и правозащитных организаций, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Участники акции держали плакаты: "Освободите невиновных!", "Мы - сопротивление! Свободу тем, кто не боится!", "Свободу политзаключенным!", "Скажем "нет" реальным срокам за вымышленные беспорядки!", "Свободу - свободе слова и дела!". Кроме того, активисты принесли портреты Владислава Мордасова, Яна Сидорова и Вячеславу Шашмину, обвиняемых в подготовке беспорядков, а также активистки "Открытой России"* Анастасии Шевченко.

“Дело Сидорова и Мордасова - вопиющее беззаконие. Ничем кроме репрессий это назвать нельзя. Они даже и на 100 метров не подошли к зданию областной администрации, даже в дверь не постучали, постояли с плакатом. С их стороны не было никаких направленных на угрозы действий, но дело против них возбудили", - заявил во время выступления активист Николай Кладовой.

Активистка Лидия Ольшанская призвала проявить солидарность с фигурантами "московского дела" о массовых беспорядках.

"В Москве стоит очередь на одиночные пикеты, у нас тоже проходят одиночные пикеты, но к ним не такая большая очередь. Вы можете написать что-то в соцсетях, как-то выразить свою поддержку. Если вы будете поддерживать жертв режима - станет легче, может быть, власть отпустит их", - обратилась она к собравшимся.

27 июля в Москве на акции протеста против отказа зарегистрировать оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму, согласно официальным данным, были задержаны 1074 человека. На аналогичной акции 3 августа, по разным данным, полиция задержала от 600 до 1001 человека. Обе акции были не согласованы с властями.

ЛГБТ-активистка Анна Дворниченко сочла повестку митинга в Ростове-на-Дону "очень актуальной". "В нашей стране преследуются практически все, существует дискриминация людей за их убеждения. Дело Ивана Голунова показало, что гражданское общество всё-таки может достичь результатов, если будет действовать согласованно. Жертв репрессий надо поддерживать!" - сказала активистка.

Она также напомнила о положении геев и лесбиянок в Чечне, отметив, что "несмотря на международный шум, об этом по-прежнему молчат в России".

Сопредседатель регионального отделения "Партии народной свободы" Евгений Беркович во время выступления заявил, что спецслужбы "борются с демократической оппозицией и конституционными нормами вместо привлечения к ответственности явных экстремистов".

"Мы выступаем совместными усилиями против репрессий в отношении объединения "Открытая Россия"*, штабов политика Алексея Навального, за каждое преступление (силовики) будут отвечать!" - высказался Беркович. Он также призвал власти освободить от уголовного преследования активисток "Открытой России" Анастасию Шевченко и Яну Антонову.

Дело Анастасии Шевченко стало первым в России, возбужденным по статье 284.1 УК РФ (осуществление деятельности организации, признанной на территории России нежелательной). Amnesty International и Правозащитный центр "Мемориал" признали активистку политзаключенной. 23 мая Шевченко была присуждена премия Бориса Немцова за смелость в отстаивании демократических ценностей в России. 27 августа Ростовский областной суд смягчил меру пресечения Шевченко, находящейся под домашним арестом, разрешив ей общаться с детьми по телефону.

Представитель правозащитной организации "Быть услышанным" Павел Сагайда проинформировал участников митинга о многочисленных случаях нарушений прав человека в регионе.

"В Ростове-на-Дону присутствует множество погорельцев, но заявления почему-то по этому преступлению не регистрируют. Есть нарушения прав человека - Владислава Мордасова и Яна Сидорова. Они, возможно, вышли (на акцию протеста, - прим. "Кавказского узла") не в тот день, но в цивилизованном обществе такого преследования быть не может. Другой аспект - у нас есть уполномоченный по правам человека, а прав человека нет. Человек получает зарплату, содержит аппарат, а мы вынуждены собирать митинги и пикеты за эти права", - возмутился Сагайда.

С призывом прийти на последние заседания по делу о подготовке беспорядков в Ростове-на-Дону выступила активистка Елена Меньшенина.

"Нужно всем по возможности прийти на эти заседания, ребятам надо, чтобы были люди в зале. Вряд ли это повлияет на приговор, но на их психологическом состоянии скажется. Приходите все, кто сможет!" - призвала она.

Митинг против политических репрессий в Ростове-на-Дону прошел под сильным дождем, поэтому немногочисленные прохожие особо интереса к акции не проявляли.

Уведомление было подано на площадку перед Донской публичной библиотекой, которая расположена недалеко от центра города, однако в администрации утвердили местом проведения митинга малолюдный сквер им. Седова, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" организатор мероприятия Ирина Зенина. Сегодняшний митинг она связала с предстоящим днём поддержки политзаключенных, мероприятия в рамках которого, по её словам, пройдут на следующих выходных.

За митингом в сквере Седова наблюдали 12 полицейских в форме и двое человек в штатском, которые производили видеосъемку. Присутствовавшая на митинге представитель районной администрации фотографировала собравшихся и выступающих, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Митинг завершился без инцидентов и задержаний, резолюция по итогам акции не принималась.

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* деятельность двух зарегистрированных в Великобритании организаций, содержащих в своем названии слова "Открытая Россия", признана Генпрокуратурой России нежелательной на территории страны.