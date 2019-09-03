Следком не нашел доказательств поджога квартала в центре Ростова-на-Дону

03 сентября 2019, 16:07

Завершено расследование дела о крупном пожаре в центре Ростова-на-Дону, причиной которого стало короткое замыкание на ЛЭП, сообщил сегодня Следком. Перед судом предстанут бывшая замглавы райадминистрации, а также двое сотрудников филиала «Донэнерго». Адвокаты обвиняемых, а также сами погорельцы настаивают на версии поджога.

Как писал "Кавказский узел", 21-22 августа 2017 года в центре Ростова-на-Дону сгорел жилой квартал, было уничтожено и повреждено 125 частных домов и 39 квартир в восьми многоквартирных домах, потерпевшими признаны более 700 человек. Погиб один человек, семеро были госпитализированы. 29 августа администрация города сообщила, что земля у погорельцев будет выкуплена по рыночной стоимости, а территория по Театральному спуску «должна развиваться как общественно-культурная»

Обвинение по делу о пожаре предъявлено бывшей замлавы Пролетарского района Ростова-на-Дону по статье "халатность". По версии следствия, чиновница не организовала контроль за выявлением всех мест несанкционированных свалок. Также обвинение предъявлено начальнику Восточного РЭС филиала ОАО "Донэнерго" "Ростовские городские электрические сети" и старшему мастеру производственного участка этой компании по статьям "причинение смерти по неосторожности" и "уничтожение или повреждение имущества по неосторожности". Следствие посчитало, что они виновны в нарушении требований нормативных документов по эксплуатации электроустановок.

По данным следствия, короткое замыкание проводов воздушной линии электропередач, проходящих над балкой за забором дома № 50 по переулку Чувашский, привело к возгоранию несанкционированной свалки мусора. Это стало причиной пожара, произошедшего 21 августа 2017 года в центре Ростова-на-Дону, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ростовского управления СКР.

«Версия об умышленном поджоге не нашла своего объективного подтверждения», - отмечается в сообщении.

По данным ведомства, следователи допросили свыше 700 потерпевших и более 650 свидетелей, а также провели более 60 экспертиз. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

МЧС назвало вероятной причиной пожара посторонний источник огня. "Зона первоначального горения пошла от свалки за домом в переулке Чувашский", где был бытовой мусор...Каких-либо источников зажигания, например, электропроводки, не было", - сообщил 22 августа 2017 года на заседании областного правительства начальник регионального ГУ МЧС Валерий Синьков. Жители сгоревших домов предположили, что пожар устроили "черные риелторы", планировавшие построить в этом районе жилой комплекс.

Защита обвиняемых обосновала версию о поджоге

Первоначально в заключении эксперта говорилось о том, что причиной происшествия стал поджог, однако позже в деле появилась вторая экспертиза, согласно которой пожар возник из-за короткого замыкания проводов воздушных линий электропередач, рассказала адвокат одного из обвиняемых Екатерина Водяник. По ее словам, защита заказала независимую экспертизу в московском центре пожарных экспертиз, которая опровергла выводы о коротком замыкании, но «следователи отказались допрашивать её авторов», приводит сегодня слова Водяник Donnews.ru.

Следствие игнорирует доказательства поджога, заявил адвокат одного из обвиняемых Роман Яньшин. «На (поджог) указывают как заявления потерпевших, так и их показания, которые были добыты в ходе предварительного расследования. Они сообщили, что накануне пожара к ним приходили люди, которые предлагали продать жилище. Люди отказались, в их адрес были озвучены угрозы о том, что все это будет гореть синим пламенем», - процитировало 30 апреля Яньшина издание «1Рнд.ру».

По данным издания, защита также провела ряд независимых экспертиз, которые указали на другое место как на очаг возгорания.

В версию короткого замыкания не верят и погорельцы. «Многие говорят, что какие-то люди бросали бутылки и … загоралось, как бенгальские огни. Мне дали 500 тысяч, что я могу купить на них?» - рассказала погорелица с переулка Чувашского Татьяна Сущенко.

О поджоге заявила и соседка Сущенко Лариса Попова. «Это был поджог, потому что был пробный поджог. Ходили неизвестные лица», - процитировало обеих пострадавших издание.

Напомним, что 25 августа около 75 пострадавших от пожара вышли на разрешенный властями митинг около публичной библиотеки в Ростове-на-Дону. Участники акции заявили о недовольстве бездействием властей и о несправедливости при выдаче денежных компенсаций погорельцам.

Материалы о пожаре в Ростове-на-Дону и его последствиях "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Ростов: пожар или поджог?". В разделе "Видео" опубликован также видеоролик "Пожар в Ростове-на-Дону: "до основанья, а затем...".