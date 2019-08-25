25 августа 2019, 15:12

Погорельцы в Ростове-на-Дону озвучили претензии к властям

Компенсации пострадавшим от крупного пожара в Ростове-на-Дону в августе 2017 года распределяются несправедливо, а многие погорельцы не могут добиться выплат, заявили участники сегодняшнего митинга.

Как писал "Кавказский узел", 21-22 августа 2017 года в центре Ростова-на-Дону сгорел жилой квартал. Погиб один человек, семеро были госпитализированы. В результате пожара было уничтожены и повреждены 125 частных домов и 39 квартир в восьми многоквартирных домах, потерпевшими признаны более 700 человек.

В июле 2018 года власти сообщили, что приобрели жилье для 326 человек, пострадавших от пожара.

Сегодня около 75 пострадавших от пожара вышли на разрешенный властями митинг около публичной библиотеки в Ростове-на-Дону. Участники акции заявили о недовольстве бездействием властей и о несправедливости при выдаче денежных компенсаций погорельцам, сообщает агентство "Панорама".

Митинг приурочен ко второй годовщине пожара, уточняет 161.ru.

По словам члена адвокатской палаты Ростовской области Елены Чекармит, многие погорельцы до сих пор не могут добиться выплат. В частности, сгоревший дом ее клиента комиссия признала нежилым из-за следов пристройки.

"Даже несмотря на то, что семья пострадавшего была прописана в нем! Мы обратились в суд, который постановил провести новую экспертизу. Она не дешевая, не у всех людей есть такие деньги, тем более после трагедии", - привело 22 августа слова Елены Чекармит DonDay.ru.

Материалы о пожаре в Ростове-на-Дону и его последствиях "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Ростов: пожар или поджог?". В разделе "Видео" опубликован также видеоролик "Пожар в Ростове-на-Дону: "до основанья, а затем...".

Примечание:

"Правительство выделило около 80 млн пострадавшим при пожаре в Ростове", "Ростовские погорельцы пожаловались на отсутствие информации о сроках предоставления жилья", "6,1 миллиона рублей собраны на помощь ростовским погорельцам".

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