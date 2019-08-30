Последствия пожара в Ростове-на-Дону. 24 августа 2018 г. Фото Вячеслава Прудникова для "Кавказского узла"

30 августа 2019, 08:51

Власти пообещали выкупить по рыночной цене земли ростовских погорельцев

Администрация Ростова-на-Дону решила привлечь независимых оценщиков для определения стоимости земельных участков, чтобы выкупить их у пострадавших от пожара в 2017 году.

Как писал "Кавказский узел", 21-22 августа 2017 года в центре Ростова-на-Дону сгорел жилой квартал, было уничтожено и повреждено 125 частных домов и 39 квартир в восьми многоквартирных домах, потерпевшими признаны более 700 человек. Погиб один человек, семеро были госпитализированы. 25 августа около 75 пострадавших от пожара вышли на разрешенный властями митинг около публичной библиотеки в Ростове-на-Дону. Участники акции заявили о недовольстве бездействием властей и о несправедливости при выдаче денежных компенсаций погорельцам

МЧС назвало вероятной причиной пожара посторонний источник огня. Жители сгоревших домов предположили, что пожар устроили "черные риелторы", планировавшие построить в этом районе жилой комплекс.

Земля у жителей Театрального спуска в Ростове-на-Дону, дома которых пострадали от пожара в 2017 году, будет выкуплена по рыночной стоимости, сообщило 29 августа со ссылкой заместителя главы администрации города по строительству и архитектуре Андрея Дикуна издание Don24.ru.

Строительство нового жилья на месте крупного пожара не планируется. Вместо домов власти намерены проложить новую дорогу, создать зоны для пешеходов, а также построить объекты культуры и отдыха.

"По Театральному спуску есть четкое представление, что территория должна развиваться как общественно-культурная. Более конкретного говорить о земельных участках мы будем, когда будут готовы проектные решения", - цитирует Андрея Дикуна издание. 

Выкупать землю будут у всех собственников, чьи участки находятся в зоне изъятия, независимо от того, получили ли они компенсацию на приобретение жилья или нет. Только после того, как будет подготовлен проект застройки Театрального спуска, начнется выкуп участков. 

"Земля будет выкуплена по рыночной стоимости на момент проведения оценки. По такой же схеме мы изымаем и выкупаем аварийные жилые дома: производится оценка рыночной стоимости, отчет оценщиков действителен в течение шести месяцев", - заявил Андрей Дикун. 

Для определения стоимости участков администрация города намерена привлечь независимые оценочные компании, информировало 29 августа издание Donday.ru.

Участки в районе Театрального спуска все еще принадлежат погорельцам, и собственники земли должны сами заботиться об их состоянии и охране, заявила заместитель директора Департамента координации строительства и перспективного развития Ростова-на-Дону Наталья Дробышева.

"Они остались собственниками земельных участков с расположенными на них объектами недвижимости. И до тех пор, пока они у них не изъяты в установленном порядке, они являются их собственниками. И недопущение туда иных лиц каких-то маргинальных тоже по-прежнему на них", - цитирует Наталью Дробышеву 1rnd.ru.

Материалы о пожаре в Ростове-на-Дону и его последствиях "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Ростов: пожар или поджог?". В разделе "Видео" размещен также видеоролик "Пожар в Ростове-на-Дону: "до основанья, а затем...".

Примечание:

"102 погорельца в Ростове-на-Дону смогли доказать в суде право на жилье", "Полиция исключила версию о поджоге квартала в Ростове-на-Дону", "Кафе сгорело на рынке в Аксае".

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