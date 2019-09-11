Обвинение запросило реальные сроки для активистов в Ростове-на-Дону

11 сентября 2019, 13:21

Прокурор потребовала на сегодняшних прениях в суде сроки от 3 лет до 8,5 года колонии для Яна Сидорова, Владислава Мордасова и Вячеслава Шашмина, обвиняемых в подготовке массовых беспорядков в Ростове-на-Дону в ноябре 2017 года.

Как писал "Кавказский узел", ростовчанам Владиславу Мордасову и Яну Сидорову было предъявлено обвинение в подготовке к организации и участию в массовых беспорядках в Ростове-на-Дону в ноябре 2017 года, а Вячеславу Шашмину - в покушении на участие в беспорядках. 8 августа суд продлил арест Мордасову и Сидорову до 16 ноября. На заседании 20 августа суд отклонил целый ряд ходатайств защиты троих подсудимых. Родственники активистов выразили возмущение по поводу решений суда и усомнились в положительном исходе дела.

5 ноября 2017 года в городах России прошли акции протеста, инициированные оппозиционером Вячеславом Мальцевым. Акцию в Ростове-на-Дону, по данным следствия, организовали администраторы чата "Революция 5/11/17 Ростов-на-Дону" Владислав Мордасов и Ян Сидоров. Обвиняемые не были активными участниками оппозиционных акций, их дело является уникальным, заявили опрошенные "Кавказским узлом" активисты. Amnesty International признала Сидорова, Мордасова и Шашмина узниками совести, а Правозащитный центр "Мемориал" - политзаключенными.

На сегодняшнем заседании в Ростовском областном суде начались прения по делу Мордасова, Сидорова и Шашмина, передал корреспондент "Кавказского узла" из зала суда.

Гособвинитель Елена Доброродная в своем выступлении заявила, что вина троих подсудимых доказана и запросила для Владислава Мордасова 8,5 года колонии строгого режима, для Яна Сидорова - 8 лет колонии строгого режима, для обвиняемого в покушении на участие в беспорядках Вячеслава Шашмина - 3 года колонии общего режима, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Прения продолжатся 3 октября в 10.30 мск, когда запланированы выступления защиты и последнее слово подсудимых.

Напомним, что Владислав Мордасов, Ян Сидоров и Вячеслав Шашмин на заседании суда 18 июня назвали самооговором свои признательные показания во время следствия. Активисты заявили, что подверглись давлению со стороны силовиков. Допрошенные во время заседания суда 13 августа следователи отвергли обвинения в давлении на активистов, заявив, что те добровольно давали показания и подписывали протоколы.

Новости о преследовании активистов, правозащитников и журналистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".