Следователи отвергли обвинения в давлении на ростовских активистов

14 августа 2019, 04:12

Владислав Мордасов, Ян Сидоров и Вячеслав Шашмин, обвиняемые по делу о подготовке массовых беспорядков в Ростове-на-Дону, добровольно давали показания и подписывали протоколы, заявили допрошенные в суде следователи.

Как писал "Кавказский узел", 10 июня завершились предварительные слушания по делу ростовчан Владислава Мордасова, Яна Сидорова и Вячеслава Шашмина (в СМИ его фамилия также приводится как Шамшин), которым предъявлены обвинения по делу о массовых беспорядках в ноябре 2017 года. 8 августа суд продлил арест Мордасову и Сидорову до 16 ноября.

5 ноября 2017 года в городах России прошли акции, инициированные оппозиционером Вячеславом Мальцевым. Акцию в Ростове-на-Дону организовали администраторы чата "Революция 5/11/17 Ростов-на-Дону" Владислав Мордасов и Ян Сидоров, полагает следствие. Им было предъявлено обвинение в подготовке к организации и участию в массовых беспорядках. Вячеславу Шашмину, задержанному отдельно от Сидорова и Мордасова, было предъявлено обвинение в покушении на участие в беспорядках. Обвиняемые не были активными участниками оппозиционных акций, их дело является уникальным, заявили опрошенные "Кавказским узлом" активисты. Amnesty International признала Сидорова, Мордасова и Шашмина узниками совести, а правозащитный центр "Мемориал" - политзаключенными.

Рассмотрение дела продолжилось 13 августа в Ростовском областном суде. Поддержать подсудимых пришли девять ростовчан, дедушка Яна Сидорова и мать Владислава Мордасова, передает корреспондент «Кавказского узла».

Гособвинитель Геннадий Труханов попросил допросить следователей, принимавших участие в расследовании дела Мордасова, Сидорова и Шашмина. Адвокаты возражали против допроса, сославшись на отсутствие возможности подготовиться.

По видеосвязи с Ленинским районным судом Владикавказа был допрошен следователь Вильсон Восканян. Он подтвердил, что в ноябре 2017 года работал старшим следователем по особо важным делам в ростовском управлении Следственного комитета и принимал участие в допросе и проверке показаний на месте Вячеслава Шашмина.

Он сказал, что на Шашмина, Сидорова и Мордасова в ходе следствия давление не оказывалось. «Всё проводилось в рамках правового поля», - сказал Восканян. По словам следователя, Шашмин «давал показания добровольно, после чего читал и подписывал протокол, замечаний не имел». Восканян также сказал, что Шашмин «собственноручно написал заявление» с просьбой пригласить конкретного адвоката по назначению. Это вызвало смех среди присутствующих в зале суда. Следователь заверил судей, что во время допроса никого, кроме него, адвоката и Шашмина в кабинете не было.

Ростовчане Владислав Мордасов, Ян Сидоров и Вячеслав Шашмин, обвиненные в организации массовых беспорядков,на заседании суда 18 июня назвали самооговором свои признательные показания во время следствия. Активисты заявили, что подверглись давлению со стороны силовиков.

Восканян сказал, что в здании следственного управления есть «как минимум одна камера наблюдения», однако в его кабинете наблюдение не ведется. Следователь объяснил, что протокол проверки показаний Шашмина был не подписан сразу, так как документ передали другому следователю, а тот предъявил протокол для подписи обвиняемому лишь спустя 10 месяцев.

Следователь Дмитрий Иванов также был допрошен по видеосвязи с Центральным районным судом Сочи. Он пояснил, что сейчас работает помощником прокурора Сочи. Иванов подтвердил, что у него находилось в производстве дело в отношении Мордасова, Сидорова и Шашмина, по которому он «проводил следственные действия», в частности, допрашивал свидетелей. Он утверждал, что не оказывал давления на подсудимых, а также допрошенных им свидетелей Рустама Курбанова, Виталия Богомолова, Ксению Евсееву и Кирилла Хлопова.

Свидетели обвинения Рустам Курбанов, Виталий Богомолов и Ксения Евсеева на заседании 21 июня частично отказались от данных на следствии показаний, заявив о давлении и искажении своих слов следователем.

«Были разъяснены права, потом проводился допрос по уголовно-процессуальному кодексу», - сказал Иванов. Он также подтвердил, что проводил фоноскопическую экспертизу по образцам голосов Мордасова и Шашмина, которые были взяты из видеозаписи их проверки показаний на месте.

Старший следователь отдела по расследованию особо важных дел о преступлениях против личности и общественной безопасности Амирхан Алушкин пришел в суд лично. Он рассказал, что в ноябре 2017 года занимал эту же должность и был включен в состав следственной группы по расследованию данного дела, он же направлял дело с обвинительным заключением прокурору.

Алушкин подтвердил, что Сидоров ему знаком, он задерживал его и проводил проверку показаний на месте. Старший следователь заявил, что Сидоров просил допустить к нему конкретного государственного адвоката, который и был ему назначен на первый допрос. "У Сидорова был телефонный разговор с его адвокатом по соглашению Лисицыным, и он сказал, что в его услугах не нуждается", - добавил Алушкин.

Адвокат Сидорова Анатолий Папыкин обратил внимание на то, что в протоколе указано, что обвиняемый был застигнут 10 ноября 2017 года в момент совершения преступления, в то время как в тот день он отбывал административный арест в спецприемнике. Сидоров «был застигнут на месте преступления», настаивал Алушкин.

Он сказал, что не оказывал давления на подсудимых и свидетелей обвинения и готов подтвердить свои показания на полиграфе.

Последним был допрошен старший следователь ростовского следственного управления Следственного комитета Юсуп Гаджидадаев. Он пояснил, что его включили в состав следственной группы по данному делу в июле 2018 года.

Он сказал, что не оказывал давления на подсудимых. "Никто не принуждал, всё было в рамках закона. Заявлений о давлении они (обвиняемые) не писали. Защитники присутствовали, читали протоколы допросов", - сказал Гаджидадаев.

Почему протокол проверки показаний на месте Шашмина не был подписан сразу, а предъявлен только через 10 месяцев, Гаджидадаев пояснить затруднился.

Гособвинитель огласил заявления Мордасова, Сидорова и Шашмина в адрес следователей с просьбой назначить им конкретных адвокатов. Сидоров пояснил, что заявление «было фактически написано» правоохранителями, а Мордасов пояснил, что «ранее не был знаком с этим адвокатом (указанным в заявлении) и её контактов у него не было».

Следующие заседания назначены на 15 и 20 августа, предполагается, что коллегия судей рассмотрит оставшиеся ходатайства, а 22 августа, после допроса еще одного следователя, начнутся прения сторон.

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