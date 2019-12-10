Вячеслав Шашмин, Ян Сидоров и Владислав Мордасов в суде. На переднем плане - защита. 10 декабря 2019 года. Фото Константина Волгина для "Кавказского узла"

10 декабря 2019, 18:08

Суд утвердил приговор по делу о подготовке беспорядков в Ростове-на-Дону

Коллегия судей Третьего апелляционного суда оставила без изменений приговор Владиславу Мордасову и Яну Сидорову, осужденным по делу о подготовке массовых беспорядков в Ростове-на-Дону 5 ноября 2017 года.

Как писал "Кавказский узел", 4 октября суд признал Владислава Мордасова и Яна Сидорова виновными в подготовке к организации массовых беспорядков в Ростове-на-Дону в ноябре 2017 года, они получили 6 лет и 7 месяцев и 6 лет и 6 месяцев колонии соответственно. Вячеслав Шашмин (в СМИ упоминается как Шамшин), также обвиненный по этому делу, был признан виновным в покушении на участие в беспорядках, ему назначено 3 года условно. Адвокаты Мордасова и Сидорова назвали приговор циничным, заявив, что суд назвал явкой с повинной выбитые из их подзащитных показания.

Опрошенные "Кавказским узлом" активисты ранее заявили, что осужденные не были активными участниками оппозиционных акций, их дело является уникальным. Amnesty International признала Сидорова, Мордасова и Шашмина узниками совести, а Правозащитный центр "Мемориал" внес их в список политзаключенных.

Сегодня суд оставил без изменений приговор Мордасову, Сидорову и Шашмину. Заседание проходило в здании Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону.

В зале суда было порядка 50 посетителей, они встретили решение суда криками "Позор!" Сами осужденные отнеслись к этому спокойно, передает присутствовавший на процессе корреспондент «Кавказского узла».

5 ноября 2017 года в различных регионах, в том числе и в городах на юге России, прошли акции, которые инициировал руководитель "Артподготовки"* Вячеслав Мальцев. Впоследствии он был объявлен в розыск по обвинению в создании экстремистского сообщества.

Напомним, 30 ноября в Сахаровском центре в Москве прошла благотворительная акция в поддержку Сидорова и Мордасова, на ней было собрано более 170 тысяч рублей для помощи осужденным. В Ростове-на-Дону местные активисты также регулярно проводят акции в поддержку Сидорова и Мордасова. Последняя такая акция прошла 7 декабря в виде театрализованного представления.

"Кавказский узел" отслеживает новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа на специальной тематической странице "Преследование активистов".

* - организация признана экстремистской и запрещена в России решением суда в 2017 году.

Примечание:

"Около ста ростовчан выступили на митинге в поддержку Мордасова и Сидорова", "Поддержка Сидорова и Мордасова показала рост протестных настроений молодежи", "Участники пикетов в Ростове-на-Дону выступили в поддержку Мордасова и Сидорова".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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