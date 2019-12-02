Глава штаба Навального в Волгограде пожаловался на принудительный привод в полицию

02 декабря 2019, 02:58

Евгений Кочегин написал жалобу в прокуратуру после того, как его с другими участниками митинга обманутых дольщиков доставили после акции в отдел полиции.

Как писал "Кавказский узел", 1 декабря в Волгограде прошел митинг, организованный дольщиками недостроенных ЖК "Династия" и "Адмиралтейский". Участники акции потребовали отставки губернатора, который, по их словам, не исполнил обещания.

Руководитель волгоградского штаба Навального Евгений Кочегин рассказал 1 декабря корреспонденту "Кавказского узла", что после митинга обманутых дольщиков некоторые его участники хотели "поснимать сами стройки".

«Только мы подошли к машине, как там появились сотрудники полиции. Были даже в бронежилетах. Машина... перекрыла выезд нашей машине, требовали проехать в отдел. Около 20 минут мы ругались, но потом они извинились и отпустили нас. Мы поехали и увидели, что за нами хвост. В районе Писемского, 18 нас затормозила машина ДПС. Никаких нарушений не предъявили. Потребовали ехать в отдел полиции. Потом подъехала вторая машина, были те же требования. Я требовал протокол задержания. По факту нас задержали, но задержание не оформили и принудительно доставили в отдел. Два мужика в черных куртках вышли из отдела, не представились, дают мне бумажку и говорят, что надо подписать повестку. Я настаивал, чтобы они представились. Они проигнорировали, я отказался подписывать бумажку. Я все снял на видео. Потом меня отпустили», - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, произошедшее связано с его отчислением из вуза.

«Я думаю, сегодня (1 декабря) было продолжение эпопеи с моим отчислением... Отдельным приказом 28 октября меня отчислили из (вуза). Я учился на последнем, четвертом курсе. Не дали ни права академического отпуска, ни пересдать... Мне не зачли курсовую работу. 28 октября я выселился из общежития... У меня осталась временная регистрация в Воронежской области. Я написал заявление в военкомат, в котором просил переслать мое личное дело по месту регистрации. Получается, туда мне и должны слать повестки. Видимо, на эти заявления никто не отреагировал, решили меня здесь паковать и побыстрее», - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В заявлении в прокуратуру (копия имеется в распоряжении Кавказского узла) Кочегин рассказал подробности поездки. Глава регионального штаба Навального отметил, что двое мужчин в штатском, которые вышли из отдела полиции, потребовали, чтобы в отдел прошел только он. По его словам, они не представились, не назвали должности и звания и попытались вручить ему "под подпись бумагу, визуально похожую на повестку в военный комиссариат".

"У меня возникли сомнения в подлинности данной повестки и в законности вышеуказанных действий со мной, я отказался что-либо подписывать без присутствия моего адвоката", - говорится в заявлении Кочегина.

Член КПРФ и "Левого фронта" Олег Кравченко подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что после митинга обманутых дольщиков в Красноармейском районе машину, на которой он ехал вместе с Евгением Кочегиным, секретарем регионального отделения партии "Коммунисты России" Виталием Осадчим и двумя участниками митинга, остановили сотрудники правоохранительных органов. По его словам, на митинге он и Кочегин снимали видео, а также он и Осадчий выступали.

«Развернули целую спецоперацию... Сначала нам не давали уехать из Красноармейского после митинга. На парковке полицейские встали перед нашей машиной и потом поставили перед ней патрульный автомобиль. Это продолжалось 10-15 минут. Я подходил к полицейскому и говорил, что если нас задерживают, то надо составить протокол задержания. Я показал удостоверение помощника депутата. В итоге нас отпустили. Мы поехали, и в Кировском районе нас остановила ДПС. Было два наряда ДПС... Полицейские потребовали проехать в отдел полиции. Мы проехали. Туда (в отдел) пригласили руководителя штаба Навального (Евгения Кочегина) и вручили ему повестку», - рассказал Кравченко.

Он подтвердил, что Кочегин написал заявление в прокуратуру.

«Это было не задержание, а какое-то принуждение поехать в отдел. Это заняло у нас минут 40, а время дорого. Я подписал заявление как свидетель», - отметил Кравченко.

Какими-либо комментариями представителей МВД по Волгоградской области и областного военного комиссариата относительно информации, озвученной Кочегиным, "Кавказский узел" пока не располагает.