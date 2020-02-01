Егор Лесных в зале суда. Фото: ПЦ "Мемориал" https://memohrc.org/ru/defendants/lesnyh-egor-sergeevich

01 февраля 2020, 01:32

Суд подтвердил приговор уроженцу Волжского по делу о беспорядках в Москве

Трехлетний приговор уроженцу Волжского Егору Лесных, обвиненному в избиении сотрудников Росгвардии на акции протеста в Москве, оставлен в силе.

Как писал "Кавказский узел",  Егор Лесных 6 декабря 2019 года был приговорен к трем годам колонии. По версии обвинения, 27 июля 2019 года на акции протеста в Москве Лесных напал на сотрудника Росгвардии. Защита обжаловала приговор, указав, что активист защищал других участников акции протеста во время стычек с силовиками. Правозащитный центр "Мемориал" признал Лесных политзаключенным.

27 июля на акции протеста против отказа зарегистрировать оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму были задержаны, согласно официальным данным, 1074 человека.

Мосгорсуд 31 января рассмотрел апелляционную жалобу на приговор Егора Лесных, он личного присутствовал в зале суда, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Эльдар Гароз.

"Защита настаивала на отмене приговора и вынесении оправдательного приговора, а также на том, что Лесных защищал людей от сотрудников Росгвардии [...] Право на свободу мирных собраний закреплено в Конституции России и Европейской конвенции. Соответственно, задерживать и применять физическую силу в отношении мирных протестующих нельзя", - сказал он.

Он отметил, что ни суд первой инстанции, ни апелляционный не установил, был ли митинг действительно не согласован. "В деле нет никаких официальных данных. Мы просили истребовать из правительства Москвы информацию, согласовывался ли митинг, были ли заявки и так далее. Нет также информации, что задержанных за совершение административного правонарушения, из-за которых и началась потасовка, привлекли к административной ответственности [...] Мы можем сделать вывод, что их не привлекли к административной ответственности. Как тогда можно говорить о законности задержаний сотрудниками Росгвардии? Сотрудники Росгвардии вели задержанных сквозь толпу, тогда и началась потасовка", - отметил адвокат.

Защита настаивала на том, что Егора Лесных незачем изолировать от общества, но суд оставил приговор Лесных в силе. По словам адвоката, решение суда будет обжаловано «в кассации и в ЕСПЧ».

Согласно карточке дела на сайте Судов общей юрисдикции Москвы, апелляционная жалоба на приговор Лесных поступила в Мосгорсуд 14 января, 31 января было вынесено постановление.

Новости о преследовании активистов из регионов юга России "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Активисты провели в Волгограде пикеты против политрепрессий", "Мемориал" признал политзеком арестованного на Кубани украинца", "Дела ингушских активистов и ростовчанки Шевченко стали примерами политрепрессий".

Автор: Татьяна Филимонова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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